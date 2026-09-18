Γιούλια Μέντελ: Η γυναίκα που «πρόδωσε» τον Ζελένσκι – Από στενή συνεργάτιδα σε «φωνή της ρωσικής προπαγάνδας» - Οι καταγγελίες για ναρκωτικά, διαφθορά και «μαύρη μαγεία»

Από ένα από τα πιο προβεβλημένα πρόσωπα της επικοινωνιακής ομάδας του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η Ουκρανή δημοσιογράφος Γιούλια Μέντελ (Iuliia Mendel) εξελίχθηκε σε ένα από τους πιο έντονους επικριτές του Ουκρανού προέδρου. Πρόσφατα ο Ουκρανός πρόεδρος αποφάσισε να επιβάλει κυρώσεις σε βάρος της Γιούλια Μέντελ, η οποία εκτοξεύει σε βάρος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ατεκμηρίωτες κατηγορίες για χρήση ναρκωτικών και διαφθορά. Μάλιστα κατηγόρησε τον πρώην επικεφαλής του Προεδρικού Γραφείου Αντρίι Γέρμακ για μαύρη μαγεία.

Η Μέντελ διορίστηκε εκπρόσωπος Τύπου του Ουκρανού προέδρου τον Ιούνιο του 2019, λίγο μετά την ανάληψη της προεδρίας από τον Ζελένσκι. Είχε επιλεγεί έπειτα από ανοικτό διαγωνισμό στον οποίο συμμετείχαν σχεδόν 4.000 υποψήφιοι και παρέμεινε στη θέση μέχρι τον Ιούλιο του 2021. Πριν από την ένταξή της στην προεδρική ομάδα είχε εργαστεί ως δημοσιογράφος και συνεργάστηκε, μεταξύ άλλων, με διεθνή μέσα όπως οι New York Times, Washington Post, Politico Europe και VICE.

Μετά την αποχώρησή της από το προεδρικό γραφείο έγραψε το βιβλίο The Fight of Our Lives, στο οποίο περιέγραφε από πρώτο χέρι την άνοδο του Ζελένσκι και τα γεγονότα που προηγήθηκαν της ρωσικής εισβολής. Η εικόνα που παρουσίαζε τότε για τον Ουκρανό πρόεδρο ήταν αισθητά διαφορετική από τη σημερινή. Το Kyiv Post επισημαίνει ότι πολλές από τις βαριές κατηγορίες που διατυπώνει πλέον δεν εμφανίζονταν στο βιβλίο της.

Η συνέντευξη που προκάλεσε αντιδράσεις

Η ρήξη με τον πρώην εργοδότη της έγινε ιδιαίτερα εμφανής τον Μάιο του 2026, όταν παραχώρησε συνέντευξη διάρκειας άνω της μιάμισης ώρας στον Αμερικανό παρουσιαστή Τάκερ Κάρλσον. Εκεί εξαπέλυσε σειρά σοβαρών κατηγοριών εναντίον του Ζελένσκι, της προεδρικής διοίκησης και άλλων Ουκρανών αξιωματούχων.

Κεντρικός ισχυρισμός της είναι ότι ο Ζελένσκι έχει μετακινηθεί προς μια αυταρχική μορφή διακυβέρνησης. Τον έχει χαρακτηρίσει «δικτάτορα», επικαλούμενη τους περιορισμούς εξόδου από τη χώρα για άνδρες στρατεύσιμης ηλικίας, καταγγέλλοντας παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υποστηρίζοντας ότι πολιτικοί αντίπαλοι ή επικριτές της κυβέρνησης βρίσκονται αντιμέτωποι με διώξεις. Το Kyiv Post, ωστόσο, σημειώνει ότι οι περιορισμοί στην ελεύθερη μετακίνηση συνδέονται με το νομικό καθεστώς του στρατιωτικού νόμου και ότι ορισμένες από τις περιπτώσεις που επικαλείται η Μέντελ δεν τεκμηριώνουν τον ισχυρισμό ότι οι συγκεκριμένοι πολιτικοί διώχθηκαν απλώς επειδή επέκριναν τον πρόεδρο.

Οι καταγγελίες για διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος

Ιδιαίτερα βαριές είναι οι κατηγορίες που εξαπολύει για διαφθορά. Η Μέντελ υποστηρίζει ότι ο Ζελένσκι «καταχράστηκε», όπως λέει, την εμπιστοσύνη που του έδειξαν οι Ουκρανοί και οι δυτικοί σύμμαχοι της χώρας και ότι η κυβέρνηση δεν αντιμετώπισε αποτελεσματικά τα φαινόμενα διαφθοράς.

Έχει υποστηρίξει ακόμη ότι άνθρωποι που τοποθετήθηκαν σε καίριες θέσεις κρατικών οργανισμών συμμετείχαν σε ύποπτα οικονομικά σχήματα. Σε άλλη αναφορά της έκανε λόγο για μεγάλα ποσά που, όπως υποστηρίζει, χάθηκαν μέσα από σκάνδαλα στον ενεργειακό τομέα.

Η Μέντελ έχει φθάσει στο σημείο να κατηγορεί τον Ζελένσκι συγκάλυψη ξεπλύματος χρήματος. Ωστόσο, οι δημόσιες αναφορές της δεν συνοδεύονται από αποδεικτικό υλικό που να τεκμηριώνει προσωπική εμπλοκή του Ζελένσκι. Το Kyiv Post, σε έλεγχο αρκετών από τους ισχυρισμούς της, διαπίστωσε ότι πολλοί είτε δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν είτε συγκρούονται με διαθέσιμα στοιχεία.

«Εμπόδιο στην ειρήνη»

Ένα δεύτερο βασικό σκέλος της κριτικής της αφορά τον πόλεμο. Η Μέντελ υποστηρίζει ότι ο Ζελένσκι έχει εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας και τον κατηγορεί ότι επιμένει στη συνέχιση του πολέμου αντί να επιδιώκει συμβιβασμό με τη Μόσχα.

Έχει μάλιστα ισχυριστεί ότι κατά τις συνομιλίες της Κωνσταντινούπολης το 2022 η ουκρανική αντιπροσωπεία ήταν έτοιμη να αποδεχθεί τις ρωσικές απαιτήσεις και ότι ο ίδιος ο Ζελένσκι είχε συμφωνήσει να εγκαταλείψει ουσιαστικά το Ντονμπάς. Η Μέντελ επικαλείται συνομιλίες της με πρόσωπα που συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις, χωρίς να τα κατονομάζει. Διαθέσιμα δημόσια στοιχεία δεν επιβεβαιώνουν ότι υπήρξε τελική ουκρανική συμφωνία για παραχώρηση του Ντονμπάς, ενώ το προεδρικό γραφείο έχει τονίσει ότι η Μέντελ δεν συμμετείχε στις συγκεκριμένες διαπραγματεύσεις.

Παρόμοια είναι και η καταγγελία της ότι, σε ιδιωτική συνομιλία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στο Παρίσι το 2019, ο Ζελένσκι φέρεται να του υποσχέθηκε πως η Ουκρανία δεν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Η ύπαρξη μιας τέτοιας υπόσχεσης δεν έχει επιβεβαιωθεί. Η ευρωατλαντική προοπτική της Ουκρανίας είχε, άλλωστε, ενσωματωθεί στο ουκρανικό Σύνταγμα πριν από την ανάληψη της προεδρίας από τον Ζελένσκι.

Καταγγελίες για επιστράτευση και «τιμωρία» μέσω του μετώπου

Η πρώην εκπρόσωπος Τύπου έχει επίσης καταγγείλει τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η επιστράτευση στην Ουκρανία. Υποστηρίζει ότι άνδρες συλλαμβάνονται στους δρόμους και οδηγούνται βίαια σε κέντρα στρατολόγησης και έχει ισχυριστεί ότι η αποστολή ανθρώπων στο μέτωπο χρησιμοποιείται ακόμη και ως μορφή τιμωρίας.

Η βίαιη ή καταναγκαστική στρατολόγηση αποτελεί υπαρκτό και αμφιλεγόμενο ζήτημα στην Ουκρανία, ωστόσο το Kyiv Post σημειώνει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν τον ευρύτερο ισχυρισμό της ότι ο Ζελένσκι στέλνει συστηματικά επικριτές του στο μέτωπο ως τιμωρία.

Οι πιο προσωπικές και ατεκμηρίωτες κατηγορίες

Η Μέντελ έχει προχωρήσει και σε πολύ πιο προσωπικούς ισχυρισμούς. Στη συνέντευξη στον Κάρλσον ισχυρίστηκε ότι ο Ζελένσκι έκανε χρήση ναρκωτικών και ότι της είχε ζητήσει να παράγει προπαγάνδα με πρότυπα που η ίδια συνέκρινε με εκείνα του Γκέμπελς. Το Kyiv Post σημείωσε ότι οι συγκεκριμένες καταγγελίες δεν συνοδεύτηκαν από συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία και δεν ήταν δυνατόν να επαληθευθούν.

Ακόμη πιο ασυνήθιστες είναι οι καταγγελίες της για τον πρώην επικεφαλής του Προεδρικού Γραφείου Αντρίι Γέρμακ. Η Μέντελ τον έχει χαρακτηρίσει «πολύ επικίνδυνο άνθρωπο» και ισχυρίστηκε ότι ασχολείται με τελετουργίες «μαγείας», κάνοντας λόγο για επισκέψεις σε νεκροταφεία. Δήλωσε μάλιστα ότι φοβάται για τη ζωή της. Η Ukrainska Pravda σημείωσε ότι η Μέντελ δεν παρουσίασε συγκεκριμένα στοιχεία που να τεκμηριώνουν αυτούς τους ισχυρισμούς, επικαλούμενη γενικά την προσωπική της εμπειρία και επαφές.

Η απάντηση της προεδρίας

Το γραφείο του Ζελένσκι έχει απορρίψει τις κατηγορίες. Ο σύμβουλος επικοινωνίας του Ουκρανού προέδρου Ντμίτρο Λίτβιν τις χαρακτήρισε μη σοβαρές, επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, ότι η Μέντελ δεν συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις του 2022 ούτε στη διαδικασία λήψης των συγκεκριμένων αποφάσεων στις οποίες αναφέρεται.

Η αντιπαράθεση κορυφώθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου 2026, όταν ο Ζελένσκι έθεσε σε ισχύ απόφαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας με κυρώσεις σε βάρος της Μέντελ. Η ουκρανική προεδρία την ενέταξε σε ομάδα προσώπων που, κατά την επίσημη θέση του Κιέβου, διαδίδουν παραπληροφόρηση και ρωσική προπαγάνδα ή υποστηρίζουν την επιθετική πολιτική της Ρωσίας. Οι κυρώσεις έχουν διάρκεια δέκα ετών και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και οικονομικούς περιορισμούς.

Η ίδια απορρίπτει πλήρως αυτή την κατηγορία. Χαρακτήρισε τις κυρώσεις αντισυνταγματικές και υποστήριξε ότι στρέφονται εναντίον όσων ζητούν ειρήνη και διαπραγματεύσεις. Δήλωσε επίσης ότι γνώριζε πως ενδεχομένως θα κατηγορούνταν ακόμη και για εσχάτη προδοσία μετά τη συνέντευξή της στον Κάρλσον.