Εντολή σχηματισμού Κυβέρνησης στην επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών στη Σουηδία

Ο Πρόεδρος της σουηδικής Βουλής έδωσε στην επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών, Μαγκνταλένα Άντερσον, διερευνητική εντολή σχηματισμού Κυβέρνησης, μετά τη οριακή νίκη του συνασπισμού κομμάτων της κεντροαριστεράς με επικεφαλής την Άντερσον στις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής.

«Κατά τις σημερινές συζητήσεις, αποφάσισα να αναθέσω στη Μαγκνταλένα Άντερσον, επικεφαλής του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, την αποστολή σχηματισμού κυβέρνησης», ανακοίνωσε ο Αντρέας Νόρλεν σε συνέντευξη Τύπου.

Ο απερχόμενος Σουηδός Πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον παραδέχθηκε χθες την ήττα του και ανακοίνωσε την παραίτησή του.

Νωρίτερα σήμερα, η Άντερσον δήλωσε ότι είναι έτοιμη να ξεκινήσει τις εργασίες για τον σχηματισμό Κυβέρνησης.

«Μου είπε ότι είναι έτοιμη να αναλάβει αυτή την αποστολή», είπε ο Νόρλεν.

Η επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών αντιμετωπίζει μια δύσκολη αποστολή να ενώσει τα τέσσερα κεντροαριστερά πολιτικά κόμματα της Σουηδίας, ορισμένα από τα οποία έχουν δηλώσει ότι δεν θέλουν να κυβερνήσουν μαζί ή να υποστηρίξουν μια κυβέρνηση στην οποία αυτά δεν συμμετέχουν.

ΠΗΓΗ: KYPE