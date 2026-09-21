Αγωγή «βόμβα» κατά Τραμπ: Στα δικαστήρια η μάχη για τις πόρτες του Λευκού Οίκου - Κοινό μέτωπο CNN, Politico και MS NOW

Τα τρία εθνικά ειδησεογραφικά μέσα, που ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε από τον Λευκό Οίκο — το CNN, το MS NOW και το Politico — καταθέτουν μια κρίσιμη αγωγή βάσει της Πρώτης Τροπολογίας για να επανακτήσουν την πρόσβασή τους.

Η αίτηση έκτακτης ανάγκης πρόκειται να εξεταστεί από ομοσπονδιακό δικαστή στο Περιφερειακό Δικαστήριο της Ουάσιγκτον και ενδέχεται να οδηγήσει σε ακροάσεις και νομικές αντιπαραθέσεις με την κυβέρνηση ήδη από αυτή την εβδομάδα.

«Σήμερα το πρωί, ενημερώσαμε την κυβέρνηση ότι καταθέτουμε σήμερα αγωγή για να προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας που απορρέουν από την Πρώτη Τροπολογία και να υπερασπιστούμε την αρχή ότι η κυβέρνηση δεν αποφασίζει τι θα αναφέρει ή θα δημοσιεύσει ο Τύπος», ανέφεραν οι τρεις ειδησεογραφικοί οργανισμοί σε κοινή δήλωση τη Δευτέρα (21/9).

«Χωρίς προειδοποίηση ή διαδικασία, ο Λευκός Οίκος ανακάλεσε τις διαπιστεύσεις των δημοσιογράφων μας επειδή διαφώνησε με την κάλυψή μας», ανέφεραν τα ειδησεογραφικά μέσα. «Αν δεν αμφισβητηθεί, αυτό απειλεί την ελευθερία του Τύπου και το δικαίωμα του κοινού σε ανεξάρτητη δημοσιογραφία, απαλλαγμένη από κυβερνητικές παρεμβάσεις.»

Η αντιπαράθεση αυτή αποτελεί μία από τις πιο εντυπωσιακές επιθέσεις της κυβέρνησης εναντίον του Τύπου μέχρι σήμερα, με επιπτώσεις που εκτείνονται πολύ πέρα από τα τρία μέσα ενημέρωσης στα οποία επιβλήθηκε απαγόρευση. Ο Τραμπ δήλωσε την περασμένη Παρασκευή, όταν ανακοίνωσε την απαγόρευση, ότι ενδέχεται να προσθέσει και άλλα μέσα στον κατάλογο.

Οι δημοσιογράφοι του CNN, του MS NOW και του Politico δεν έχουν πρόσβαση στους χώρους εργασίας τους εντός του Λευκού Οίκου. Στο CNN και στο MS NOW απαγορεύεται επίσης η χρήση του τηλεοπτικού εξοπλισμού τους και των θέσεων των καμερών τους εντός των εγκαταστάσεων.

Το CNN απομακρύνθηκε τη Δευτέρα (21/9) από τις υποχρεώσεις της συλλογικής κάλυψης που μοιράζονται τα μεγάλα ειδησεογραφικά μέσα. Το CNN είχε προγραμματιστεί να αναλάβει τη συλλογική τηλεοπτική κάλυψη και να ταξιδέψει με τον πρόεδρο στη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα.

Το CNN έχει επικοινωνήσει με τον Λευκό Οίκο για να ζητήσει σχόλιο σχετικά με την αγωγή.

Ορισμένοι ειδικοί στο Πρώτο Τροποποιητικό Σύνταγμα και νομικοί έχουν ήδη χαρακτηρίσει ευρέως την απαγόρευση ως αντισυνταγματική και την έχουν καταδικάσει ως διακριτική και επιζήμια για την ικανότητα των μέσων ενημέρωσης να καλύπτουν εθνικά ζητήματα.

Η αγωγή που θα ασκήσουν τα μέσα ενημέρωσης αναμένεται να βασιστεί σε μεγάλο βαθμό στην ασαφή αιτιολόγηση για την ανάκληση της πρόσβασης που έδωσε ο Τραμπ την Παρασκευή, λέγοντας ότι δεν του άρεσαν τα «αρνητικά ρεπορτάζ».

«Αν θέλουν να τις γράψουν, δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν είμαι υποχρεωμένος να τους επιτρέψω την είσοδο στο σπίτι του λαού», πρόσθεσε ο Πρόεδρος.

Τουλάχιστον ένας αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ δήλωσε σε τηλεοπτική συνέντευξη την Κυριακή ότι πιστεύει ότι μια απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου του 1965, σχετικά με την άρνηση της κυβέρνησης να επικυρώσει διαβατήρια για ταξίδια στην Κούβα, θα υποστηρίξει τη στάση του Τραμπ.

Πηγή: CNN