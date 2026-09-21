Έκτακτη σύσκεψη στον ΔΗΣΥ μετά τον διορισμό Τορναρίτη και τις διαμάχες Καρούσου - Δίπλαρου

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έκτακτη σύσκεψη που συγκάλεσε η πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, μετά και τις διαμάχες των τελευταίων ημερών μεταξύ μελών της ηγεσίας του κόμματος στον απόηχο του διορισμού του τέως βουλευτή Νίκου Τορναρίτη ως Ειδικού Πολιτικού Απεσταλμένου του Προέδρου της Δημοκρατίας για το Κυπριακό σε χώρες της Ασίας και της Αφρικής.

Η σύσκεψη ξεκίνησε η ώρα 13:00 και σε αυτή συμμετέχουν μέλη της ηγεσίας του ΔΗΣΥ. Νωρίτερα, ο αναπληρωτής πρόεδρος της παράταξης, Ευθύμιος Δίπλαρος, προέβη σε δηλώσεις στα ΜΜΕ, επιχειρώντας να ρίξει τους τόνους της αντιπαράθεσης που ξέσπασε με τον αντιπρόεδρο του κόμματος Γιάννη Καρούσο.

Ο κ. Δίπλαρος δήλωσε ότι αυτά συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες, τονίζοντας πως όλα παραμερίζονται για το καλό της παράταξης.

Ερωτηθείς εάν οι δηλώσεις του κ. Καρούσου για στελέχη του ΔΗΣΥ που το πρωί επισκέπτονται το Προεδρικό Μέγαρο και το απόγευμα την Πινδάρου, ο κ. Δίπλαρος ανέφερε πως δεν έχει πάει ποτέ ανεπίσημα στο Προεδρικό. Ανέφερε επίσης ότι ο ίδιος δεν γνωρίζει «ποιοι πάνε στο Προεδρικό». Όμως, πρόσθεσε, «γνωρίζω ότι εγώ έχω πάει τουλάχιστον δύο φορές μαζί με την Πρόεδρο της παράταξης».

Σε ό,τι αφορά τον διορισμό του Νίκου Τορναρίτη, ο κ. Δίπλαρος είπε ότι θα ήταν άκομψο να μην του ευχηθεί καλή επιτυχία.

Επανέλαβε ότι ο ΔΗΣΥ ασκεί εποικοδομητική αντιπολίτευση, τονίζοντας πως «κανέναν Συναγερμικό δεν πρέπει να χαρίσουμε σε κανέναν, κανείς δεν περισσεύει».

Σε δηλώσεις προέβη και ο αντιπρόεδρος του κόμματος Γιάννης Καρούσος, οποίος ανέφερε ότι «τα βρήκαμε» με τον κ. Δίπλαρο. Τάχθηκε μάλιστα υπέρ της ενότητας του κόμματος ώστε να κερδίσει τις προεδρικές εκλογές.

Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα το Υπουργικό Συμβούλιο προχώρησε στον διορισμό του τέως κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΔΗΣΥ, Νίκου Τορναρίτη, ως Ειδικού Πολιτικού Απεσταλμένου του Προέδρου της Δημοκρατίας για το Κυπριακό σε χώρες της Ασίας και της Αφρικής. Μια απόφαση που ερμηνεύθηκε από πολλούς ως μια ακόμη προσπάθεια του Προέδρου Χριστοδουλίδη να διεμβολίσει τον ΔΗΣΥ και να διεισδύσει στο εσωτερικό του κόμματος ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2028.