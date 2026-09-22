Η Σ. Αραβία εξαπέλυσε επίθεση σε στρατηγικής σημασίας πόλη-λιμάνι, σύμφωνα με Χούθι

Οι Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν ότι η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε την Τρίτη φονική επίθεση εναντίον μιας κρίσιμης σημασίας παραθαλάσσιας πόλης-λιμανιού. Η επίθεση σημειώνεται περισσότερο από μία εβδομάδα μετά την έναρξη της επίθεσης των Χούθι, κατά την οποία κατέλαβαν τον έλεγχο του Στενού ζωτικής σημασίας για τις παγκόσμιες ροές ενέργειας.

Παράλληλα, οι χώρες της G7 κάλεσαν τους Χούθι να σταματήσουν τις διασυνοριακές επιθέσεις κατά της Σαουδικής Αραβίας, η οποία στηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη Κυβέρνηση της Υεμένης.

Η κατάληψη των ακτών της Ερυθράς Θάλασσας από τους Χούθι στο πλαίσιο μιας ραγδαίας επίθεσης που έχει αφήσει πίσω της εκατοντάδες νεκρούς και από τις δύο πλευρές, έχει επίσης απειλήσει το παγκόσμιο εμπόριο και έχει οδηγήσει σε άνοδο των τιμών της ενέργειας.

Οι αναλυτές αναφέρουν ότι τα εδαφικά κέρδη των υποστηριζόμενων από το Ιράν Χούθι έχουν εδραιώσει τον έλεγχο της Τεχεράνης και των συμμάχων της σε δύο κρίσιμα θαλάσσια περάσματα, το Μπαμπ αλ-Μαντάμπ και τα Στενά του Ορμούζ, στα οποία βασίζονται κορυφαίες εξαγωγικές χώρες πετρελαίου και φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας, και τα οποία είναι καθοριστικής σημασίας για την παγκόσμια ναυτιλία.

Η Σαουδική Αραβία έχει επιχειρήσει να ανακόψει την προέλαση των Χούθι εξαπολύοντας δεκάδες αεροπορικές επιδρομές σε περιοχές που ελέγχουν οι ίδιοι, με το προσκείμενο στους Χούθι πρακτορείο ειδήσεων Σάμπα να αναφέρει τον θάνατο έξι αμάχων, ανάμεσά τους δύο παιδιά, στην παραθαλάσσια πόλη Μόχα.

Οι επιδρομές δεν έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να ανακόψουν τους Χούθι, οι οποίοι το περασμένο Σαββατοκύριακο εξαπέλυσαν επίθεση με στόχο τη πρωτεύουσα Ριάντ, για πρώτη φορά εδώ και χρόνια.

Καθώς η βία κλιμακώνεται, χιλιάδες οικογένειες έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, πολλές από αυτές για δεύτερη ή τρίτη φορά.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, σχεδόν 130.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί σε επτά επαρχίες της Υεμένης εξαιτίας της βίας.

Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας της Σαουδικής Αραβίας εξέδωσε προειδοποίηση για πιθανό κίνδυνο στο νότιο τμήμα της χώρας, την πρώτη ειδοποίηση αφότου οι Χούθι εξαπέλυσαν επίθεση κατά του Ριάντ το Σαββατοκύριακο.

Η ειδοποίηση, η οποία καλούσε τους πολίτες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να αποφεύγουν τους ανοιχτούς χώρους, ήρθη λίγο αργότερα.

Οι ηγέτες της G7, που εκπροσωπούν τον Καναδά, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ιαπωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες κάλεσαν σε ανακοίνωσή τους τους Χούθι να σταματήσουν άμεσα κάθε στρατιωτική δράση.

Η Βρετανία συμφώνησε να παρέχει ορισμένη στρατιωτική υποστήριξη στη Σαουδική Αραβία, δήλωσε ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας Λουκ Πόλαρντ. Και η Γαλλία δεσμεύτηκε να βοηθήσει στην προστασία των ενεργειακών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας, όπως δήλωσε διπλωματική πηγή στο AFP.