Σκυβαλλοφόρα ηλικίας έως και 30 ετών στους δρόμους - Φόβοι για νέα ατυχήματα και θύματα

Την ανησυχία τους με αφορμή δύο πρόσφατα ατυχήματα με σκυβαλλοφόρα σε Πάφο και Λευκωσία, εκφράζουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΟΗΟ-ΣΕΚ και ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, σημειώνοντας πως "ποσοστό 40% των σκυβαλλοφόρων που είναι σε λειτουργία είναι πέραν των 20 ετών, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνά και τα 30 έτη».

Σε κοινή ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι τα ατυχήματα σε σκυβαλλοφόρα κατά την εκτέλεση των εργασιών τους, συμβαίνουν όλο και πιο συχνά «με κίνδυνο να έχουμε και άλλα θύματα και νέους τραυματισμούς εργαζομένων». Σημειώνουν ότι το κράτος πρέπει να στηρίξει οικονομικά τους Δήμους, στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης, ώστε ο στόλος των οχημάτων τους να ανανεωθεί σταδιακά πλήρως.

Ακόμη διαμηνύουν ότι θα πράξουν «ό,τι είναι δυνατό για την προστασία των εργαζομένων, μη αποκλείοντας και την ενημέρωση ή και κινητοποίηση αν χρειαστεί του συνόλου των εργαζομένων στη Τοπική Αυτοδιοίκηση», με στόχο την επίσπευση της εξεύρεσης λύσεων.

Με αφορμή το νέο εργατικό ατύχημα που έγινε σήμερα με σκυβαλλοφόρο ιδιώτη αναδόχου στην Πάφο, αλλά και άλλο χτεσινό ατύχημα με άλλο σκυβαλλοφόρο σε δημοτική υπηρεσία στη Λευκωσία, κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, και τονίζουν την ανάγκη θέσπισης ελέγχων και διεργασιών η οποία όπως αναφέρουν «αποτελεί ευθύνη της πολιτείας η οποία θα πρέπει να διενεργεί και τους αναγκαίους ελέγχους».

Στην ανακοίνωση σημειώνεται πως η πλειοψηφία των σκυβαλλοφόρων οχημάτων των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και των ιδιωτών είναι πεπαλαιωμένα και χρήζουν τακτικής επιδιόρθωσης και συντήρησης.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι με βάση πρόσφατα στοιχεία, που συνέλεξαν «διαπιστώσαμε ότι στους Δήμους, ποσοστό 40% των σκυβαλλοφόρων που είναι σε λειτουργία είναι πέραν των 20 ετών, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνά και τα 30 έτη».

Οι συντεχνίες ποδίδουν την κατάσταση στην οικονομική στενότητα των Δήμων να προχωρήσουν στην αντικατάσταση και ανανέωση του στόλου τους τα προηγούμενα χρόνια, ενώ προσθέτουν ότι η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν βοήθησε καθόλου δεδομένης της πενιχρής στήριξης από το κράτος για αγορά καινούριων σκυβαλλοφόρων.

Αναφέρουν, επίσης, ότι το κράτος πέραν από τον έλεγχο κατά την εισαγωγή του οχήματος για το κατά πόσον ικανοποιούνται τα προβλεπόμενα χαρακτηριστικά θα πρέπει να διαμορφώσει κατεγραμμένο πλαίσιο ελέγχου διαδικασιών λειτουργίας και χρήσης σκυβαλλοφόρων οχημάτων σε οποιοδήποτε ασκεί τη δραστηριότητα της περισυλλογής απορριμμάτων, περιλαμβανομένου και των ιδιωτών αναδόχων.

«Τα τελευταία χρόνια καταγράφονται σειρά ατυχημάτων με σκυβαλλοφόρα, ένα εκ των οποίων ήταν δυστυχώς και θανατηφόρο τον Σεπτέμβριο του 2024», αναφέρουν.

Τονίζουν ότι το θέμα της αντικατάστασης και ανανέωσης των σκυβαλλοφόρων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια των εργαζομένων που απασχολούνται με την περισυλλογή σκυβάλων, με τους ίδιους να έχουν αποταθεί τόσο στην Ένωση Δήμων, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, όσο στα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών, ενώ αναμένεται να δουν όπως αναφέρεται και το Υπουργείο Γεωργίας.