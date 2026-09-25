Βράζει το ουκρανικό μέτωπο: Οκτώ τραυματίες από ουκρανική επίθεση με drones στο Ουλιάνοφσκ – Ένας νεκρός στο Μπέλγκοροντ

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Οκτώ άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, τραυματίστηκαν το πρωί σε ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη ρωσική περιφέρεια Ουλιάνοφσκ, σύμφωνα με τον κυβερνήτη Αλεξέι Ρούσκιχ.

Σε δηλώσεις του μέσω Telegram, ο Ρούσκιχ ανέφερε ότι από την επίθεση υπέστησαν ζημιές βιομηχανικές και πολιτικές υποδομές στην περιοχή.

Στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ, επίσης στη Ρωσία, ένας άμαχος σκοτώθηκε και ακόμη ένας τραυματίστηκε όταν ουκρανικό drone έπληξε φορτηγό κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με το τοπικό αρχηγείο επιχειρήσεων.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Βορονέζ, Αλεξάντρ Γκούσεφ, δήλωσε ότι οι δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν μέσα στη νύχτα 88 μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από την πρωτεύουσα της περιφέρειας και τουλάχιστον έξι ακόμη περιοχές.

Στο Βορονέζ τραυματίστηκαν τέσσερις άνθρωποι, ενώ καταγράφηκαν ζημιές σε κτίρια κατοικιών, οχήματα και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, πρόσθεσε ο Γκούσεφ.

Σε άλλη εξέλιξη, ο κυβερνήτης της περιφέρειας Περμ, Ντμίτρι Μαχόνιν, ανέφερε μέσω Telegram ότι μονάδες αντιαεροπορικής άμυνας αντιμετωπίζουν «μαζική» επίθεση drones. Όπως είπε, στο στόχαστρο βρέθηκε βιομηχανική εγκατάσταση, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν πληροφορίες για θύματα, ενώ υπηρεσίες άμεσης δράσης εργάζονται στο σημείο.

Παράλληλα, ρωσικές μονάδες αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν κατά τη διάρκεια της νύχτας περίπου 50 drones πάνω από την περιφέρεια Ροστόφ. Επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους προκάλεσε επίσης ζημιές στο διυλιστήριο του Νοβοσαχτίνσκ, το οποίο διέκοψε προσωρινά τη λειτουργία του, δήλωσε ο κυβερνήτης Γιούρι Σιγιούσαρ.

Πηγή: ΚΥΠΕ