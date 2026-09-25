Ελλάδα: Έκρηξη στο κέντρο της Αθήνας προκάλεσε κατάρρευση κτιρίου - Απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες (βίντεο)

Έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 7:30 το πρωί σε κτήριο στην περιοχή της Πλάκας, προκαλώντας την κατάρρευση παλιάς οικίας και ισχυρή αναστάτωση στο κέντρο της Αθήνας.

Όπως μεταδίδει το ertnews.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Λυσικράτους και Βασιλίσσης Αμαλίας, στην Πλάκα, απέναντι από τους Στύλους του Ολυμπίου Διός, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι το κτήριο έχει υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή.

Σύμφωνα με το κρατικό ελλαδικό μέσο, ένα άτομο τραυματίστηκε ελαφρά από θραύσματα, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να απεγκλωβίσουν δύο γυναίκες από παρακείμενο κτίριο, εκ των οποίων η μία είναι ηλικιωμένη. Οι δύο γυναίκες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για τον έλεγχο του χώρου και τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη.

Στο κτίριο εντοπίστηκε και μία εστία φωτιάς, την οποία η Πυροσβεστική επιχειρεί να κατασβέσει.

Τα αίτια της έκρηξης δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστό, ωστόσο τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για διαρροή φυσικού αερίου.

Πηγή: ertnews.gr/ in.gr