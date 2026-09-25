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Η Άγκυρα απαντά με σκληρούς χαρακτηρισμούς στον Νετανιάχου

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Τούρκοι αξιωματούχοι κατηγόρησαν τον Ισραηλινό πρωθυπουργό ότι επιχειρεί να αποκρύψει την κατάσταση στη Γάζα και ζήτησαν να λογοδοτήσει ενώπιον διεθνούς δικαστηρίου.

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Με ιδιαίτερα σκληρούς χαρακτηρισμούς απάντησε η Άγκυρα στον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Βενιαμίν Νετανιάχου, μετά τις αναφορές του κατά του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP), Ομέρ Τσελίκ, δήλωσε ότι «η θέση του δολοφόνου δεν είναι στο βήμα του ΟΗΕ, αλλά στο εδώλιο του κατηγορουμένου».

Ο Τσελίκ υποστήριξε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θα πρέπει να λογοδοτήσει ενώπιον διεθνούς δικαστηρίου για τις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα, τις οποίες η Άγκυρα χαρακτηρίζει «εγκλήματα γενοκτονίας».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο διευθυντής Επικοινωνίας της τουρκικής Προεδρίας, Μπουρχανετίν Ντουράν. Χαρακτήρισε τις αναφορές του Νετανιάχου κατά του Ερντογάν «ξεδιάντροπες» και «βάναυσες», υποστηρίζοντας ότι δεν μπορούν να αποκρύψουν την κατάσταση στη Γάζα.

«Οι δηλώσεις αυτές δεν μπορούν να αποκρύψουν τις σφαγές, την ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα και τις διαδικασίες ενώπιον του διεθνούς δικαίου», ανέφερε.

Η νέα αντιπαράθεση ξέσπασε μετά την ομιλία του Νετανιάχου στον ΟΗΕ, κατά την οποία ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επιτέθηκε προσωπικά στον Ερντογάν, αναφερόμενος, μεταξύ άλλων, στην Ελλάδα, την Κύπρο, τις σχέσεις της Άγκυρας με τη Χαμάς και τις τουρκικές θέσεις για την Ιερουσαλήμ.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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