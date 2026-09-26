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Πεζεσκιάν: Σε συντονισμό με τον ανώτατο ηγέτη η πρόταση για τα Στενά του Ορμούζ

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Ο Ιρανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το σχέδιο για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ σε επτά ημέρες θα υλοποιηθεί εφόσον οι ΗΠΑ συμφωνήσουν και τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους.

Το νέο σχέδιο της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ σε επτά ημέρες καταρτίστηκε «σε συντονισμό» με τον ανώτατο ηγέτη και θα εφαρμοστεί «χωρίς πρόβλημα», εφόσον συμφωνήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν.

«Ο συντονισμός με τον επικεφαλής της Επανάστασης», τον ανώτατο ηγέτη Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο οποίος αποτελεί τον τελικό κριτή των αποφάσεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας, «υπήρξε», ανέφερε ο Ιρανός Πρόεδρος σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS. Η συνέντευξη δόθηκε στη δημοσιότητα το Σάββατο από το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Irna.

«Εάν οι ΗΠΑ αποδεχθούν το ιρανικό σχέδιο και τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους, θα κάνουμε το ίδιο και δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα προς αυτήν την κατεύθυνση», πρόσθεσε.

Ο Μασούντ Πεζεσκιάν είπε ακόμη ότι έχει συγκροτηθεί εξαμελής ομάδα, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι διαφόρων οργανισμών και φορέων, μεταξύ άλλων των ενόπλων δυνάμεων, του κοινοβουλίου και της κυβέρνησης.

Η ομάδα «συνεδριάζει για να συζητήσει τα ζητήματα που διακυβεύονται και έχει την εξουσία να λαμβάνει αποφάσεις», σημείωσε ο επικεφαλής του ιρανικού κράτους, ο οποίος ολοκλήρωσε την Παρασκευή μία εβδομάδα διπλωματικών διαβουλεύσεων στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Στο πλαίσιο αυτό, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί υπέβαλε στις ΗΠΑ νέα πρόταση για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Ενώ αναμένεται η επίσημη απάντηση της Ουάσινγκτον, η Wall Street Journal έγραψε την Παρασκευή, επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους, ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση.

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