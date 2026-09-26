«Casino Secrets»: Τεράστια διαρροή αποκαλύπτει τα μυστικά των offshore online καζίνο

Περισσότερα από 40.000 αρχεία ρίχνουν φως στον αδιαφανή κόσμο των offshore διαδικτυακών καζίνο, στο πλαίσιο μεγάλης δημοσιογραφικής έρευνας που εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί μια παγκόσμια βιομηχανία τζόγου δισεκατομμυρίων.

Η Guardian παρουσιάζει το Σάββατο τα ευρήματα του «Casino Secrets», μιας έρευνας που βασίζεται σε χιλιάδες έγγραφα σχετικά με καζίνο τα οποία έχουν αδειοδοτηθεί από την Αρχή Παιγνίων του Κουρασάο, στην Καραϊβική.

Σύμφωνα με το ίδιο το ερευνητικό project, το υλικό περιλαμβάνει περισσότερα από 40.000 έγγραφα και επιτρέπει στους δημοσιογράφους να εξετάσουν ποιοι βρίσκονται πίσω από εταιρείες και ιστοσελίδες διαδικτυακού τζόγου που δραστηριοποιούνται διεθνώς.

Το Κουρασάο, ένα νησί της Καραϊβικής με πληθυσμό περίπου 160.000 κατοίκων, έχει εξελιχθεί τις τελευταίες δύο δεκαετίες σε έναν από τους σημαντικότερους κόμβους της παγκόσμιας βιομηχανίας online τζόγου. Σύμφωνα με το «Casino Secrets», περισσότερα από 8.000 domains διαδικτυακών καζίνο διαθέτουν άδεια από την Αρχή Παιγνίων του νησιού.

Η έρευνα επισημαίνει ότι οι συγκεκριμένες άδειες έχουν χρησιμοποιηθεί από επιχειρήσεις που προσφέρουν υπηρεσίες τζόγου σε παίκτες σε πολλές χώρες, παρότι οι άδειες του Κουρασάο δεν αναγνωρίζονται ως επαρκής εξουσιοδότηση από τις περισσότερες ξένες δικαιοδοσίες.

Η Guardian αναφέρει ότι τα αρχεία θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές συνέπειες για εταιρείες διαδικτυακών καζίνο, μεταξύ αυτών επιχειρήσεις που έχουν κατηγορηθεί ότι στόχευαν παράνομα καταναλωτές σε χώρες όπου δεν διέθεταν την απαιτούμενη άδεια.

Η εφημερίδα είχε ήδη ερευνήσει τους προηγούμενους μήνες το δίκτυο παράνομων διαδικτυακών καζίνο που απευθύνεται σε παίκτες στη Βρετανία. Σε προηγούμενο ρεπορτάζ της είχε εντοπίσει ιστοσελίδες που παρέμεναν προσβάσιμες σε Βρετανούς χρήστες παρά το γεγονός ότι δεν διέθεταν άδεια από τη βρετανική Gambling Commission.

Η νέα έρευνα επιχειρεί πλέον να πάει ένα βήμα πιο πίσω από τις ίδιες τις ιστοσελίδες, χαρτογραφώντας τις εταιρικές δομές και τα πρόσωπα που συνδέονται με την offshore βιομηχανία του διαδικτυακού τζόγου.