Εξ αποστάσεως για μία εβδομάδα τα μαθήματα στα σχολεία του Ριάντ

Τα σχολεία στο Ριάντ θα λειτουργήσουν με μαθήματα εξ αποστάσεως για μία εβδομάδα, καθώς αναζωπυρώνονται οι επιθέσεις των ανταρτών Χούθι της Υεμένης εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με emails που στάλθηκαν σήμερα στους γονείς των μαθητών.

«Μόλις ενημερωθήκαμε από τις σαουδαραβικές αρχές ότι τα σχολεία θα πρέπει να παραμείνουν κλειστά όλη την εβδομάδα», αναφέρεται στα μηνύματα, χωρίς να διευκρινίζεται ο λόγος για τη λήψη του μέτρου, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Πρόκειται για απόφαση της τελευταίας στιγμής. Δεν έχουμε ουδεμία ιδέα για το τι συμβαίνει», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας Λιβανέζος μετανάστης που ζει στη σαουδαραβική πρωτεύουσα.

Οι προσκείμενοι στο Ιράν αντάρτες Χούθι εξαπέλυσαν χθες, Σάββατο, νέες επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, με στόχο το Ριάντ και το Χαμίς Μουσάιτ, πόλη στη νοτιοδυτική χώρα όπου βρίσκεται σημαντική αεροπορική βάση.

Οι σαουδαραβικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από την Υεμένη.

Ύστερα από χρόνια συγκριτικής ηρεμίας, η Υεμένη βυθίστηκε ξανά στον πόλεμο τον Ιούλιο, καθώς επαναλήφθηκαν οι εχθροπραξίες μεταξύ των Χούθι, οι οποίοι ελέγχουν την πρωτεύουσα Σαναά και την ακτογραμμή της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, και των δυνάμεων της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της χώρας. Η τελευταία ελέγχει μεγάλο μέρος της νότιας και ανατολικής Υεμένης και υποστηρίζεται από στρατιωτικό συνασπισμό υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας.

Το Ομάν ζητά αυτοσυγκράτηση και τερματισμό του πολέμου

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν κάλεσε χθες, Σάββατο, τις χώρες που εμπλέκονται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να επιδείξουν «αυτοσυγκράτηση», τονίζοντας ότι το σουλτανάτο παραμένει έτοιμο να βοηθήσει κάθε προσπάθεια συνεννόησης.

«Καλούμε όλα τα (...) μέρη να διευθετήσουν τις εναπομείνασες διαφορές τους ασκώντας πολιτική αυτοσυγκράτησης και πρόβλεψης, μέσω διαλόγου για να καταλήξουν σε συναινετικές πολιτικές λύσεις», ώστε να υπάρξει «διαρκής» κατανόηση «που θα είναι προς όφελος όλων», ανέφερε ο Μπαντρ αλ Μπουσάιντι από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι απορρίπτει την ιρανική πρόταση για κατάπαυση του πυρός και μια διαδικασία που θα επέτρεπε να ξανανοίξει το στενό του Ορμούζ σε επτά ημέρες.

Η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδός, από την οποία διέρχονταν προπολεμικά περίπου το 20% των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται διεθνώς, βρίσκεται στο επίκεντρο της σύγκρουσης που ξέσπασε όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στην Ισλαμική Δημοκρατία στις 28 Φεβρουαρίου.

Έκτοτε, το Ιράν διεκδικεί τον πλήρη έλεγχό του και το έχει κλείσει de facto, ενώ η Ουάσιγκτον έχει επιβάλει, ως αντίποινα, αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια στον Κόλπο.

«Το Ομάν επαναβεβαιώνει εκ νέου την ακλόνητη δέσμευσή του στη συνέχιση των προσπαθειών με σκοπό να αποκατασταθεί η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στο στενό του Ορμούζ», είπε χθες ο Μπαντρ αλ Μπουσάιντι.

Το Ομάν βρίσκεται απέναντι από το Ιράν, στο στενό του Ορμούζ, και τα πλοία που επιχειρούν να παρακάμψουν τους περιορισμούς της Τεχεράνης χαράσσουν το τελευταίο διάστημα πορείες πιο κοντά στις ακτές του σουλτανάτου.

Πηγή: ΚΥΠΕ