Αβέρωφ Νεοφύτου: «Δηλώνω παρών» - Ανακοίνωσε υποψηφιότητα για τις προεδρικές του 2028

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου εξήγγειλε επίσημα την υποψηφιότητά του για τις Προεδρικές Εκλογές του 2028, θέτοντας στο επίκεντρο της δήλωσής του το Κυπριακό.

Ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ ανέφερε ότι, μετά τις επαφές στη Νέα Υόρκη, «το παράθυρο ελπίδας για το Κυπριακό παρέμεινε δυστυχώς κλειστό», σημειώνοντας ότι ούτε διαδικασία διαπραγματεύσεων επιτεύχθηκε. Ο κ. Νεοφύτου δήλωσε ότι συμμερίζεται την αγωνία για την πορεία του Κυπριακού και τάχθηκε υπέρ μιας «εθνικής αφύπνισης» με στόχο, όπως ανέφερε, την επανένωση της Κύπρου και το τέλος της κατοχής.

Καταλήγοντας, δήλωσε «παρών» και ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για τις Προεδρικές του 2028, αναφέροντας ότι στόχος του είναι η επίλυση των προβλημάτων του τόπου, η δημιουργία προοπτικής για τους νέους και μιας δίκαιης κοινωνίας.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Το παράθυρο ελπίδας για το Κυπριακό παρέμεινε δυστυχώς κλειστό.

Μετά τις υψηλού επιπέδου επαφές στη Νέα Υόρκη, δεν συμφωνήθηκε το παραμικρό.

Ο κ. Γκουτέρες, ο οποίος είχε ταυτίσει την υστεροφημία του με τη λύση του Κυπριακού, αποχωρεί σε τρεις μήνες.

Τα αδιέξοδα παραμένουν.

Τα μαύρα σύννεφα που σκεπάζουν τον τόπο όλο και πυκνώνουν.

Μάταια προειδοποιούσα ότι ο χρόνος δεν δουλεύει για μας. Ούτε καν μια διαδικασία διαπραγματεύσεων δεν πετύχαμε.

Φαίνεται απευθυνόμουν σε ώτα μη ακουόντων . Η ηγεσία της χώρας προτίμησε την πεπατημένη.

Συμμερίζομαι την αγωνία και το αίτημα μεγάλης μερίδας συμπατριωτών μας για εθνική αφύπνιση, για κινητοποίηση με όραμα την επανένωση της πατρίδας μας και το τέλος της κατοχής.

Μια πατριωτική εγρήγορση που θα μας βγάλει από τη νιρβάνα της παθητικότητας, της παραίτησης και της de facto αποδοχής του status quo.

Σε αυτό τον ιερό αγώνα συντάσσομαι.

Δηλώνω παρών και καταθέτω την υποψηφιότητά μου για τις προεδρικές εκλογές του 2028.

Για να λύσουμε τα μεγάλα προβλήματα του τόπου.

Για να δώσουμε προοπτική στους νέους.

Για να φτιάξουμε μια δίκαιη κοινωνία.