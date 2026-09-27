«Αδιανόητο ο Αβέρωφ να είναι υποψήφιος εκτός ΔΗΣΥ»: Ο Ονούφριος Κουλλά για τις προεδρικές και τις διαδικασίες στον ΔΗΣΥ

«Μου είναι αδιανόητο ο τέως πρόεδρος του κόμματός μας να εννοεί ότι η υποψηφιότητά του μπορεί να είναι εκτός ΔΗΣΥ», δηλώνει σε συνέντευξη στον «Π» ο εκπρόσωπος Τύπου της παράταξης Ονούφριος Κουλλάς, καλώντας τον Αβέρωφ Νεοφύτου να διευκρινίσει το συντομότερο τις προθέσεις του. Αναφέρει μάλιστα ότι «μια τέτοια σοβαρή εκκρεμότητα θα απογοητεύσει πρώτα και κύρια όλους εμάς που στηρίξαμε με πάθος τον Αβέρωφ Νεοφύτου το 2023, σε πολύ δύσκολες συνθήκες». Σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες στον ΔΗΣΥ για τις προεδρικές εκλογές, ο κ. Κουλλά αναφέρει ότι το θέμα θα συζητηθεί σε επόμενη συνεδρία της ηγεσίας.

Τελικά λήφθηκαν αποφάσεις για την εσωκομματική διαδικασία στον ΔΗΣΥ για τις προεδρικές εκλογές κατά την έκτακτη σύσκεψη της ηγεσίας την περασμένη Δευτέρα; Κάποιοι λένε ότι θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες πριν το τέλος του έτους.

Όχι, τελικές αποφάσεις μπορούν να ληφθούν μόνο από το Πολιτικό Γραφείο. Έγινε όμως μια πρώτη, άτυπη συζήτηση. Άλλωστε η σύσκεψη δεν είχε ως αντικείμενο τις προεδρικές εκλογές. Ωστόσο, αφού το θέμα τέθηκε από μέλη της ηγεσίας, ακούστηκαν διάφορες απόψεις, και η απόφαση που λήφθηκε είναι πως σε πρώτη φάση θα πρέπει να περιμένουμε την ολοκλήρωση των εργασιών της Γεν. Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ως εκ τούτου, το θέμα των διαδικασιών για τις προεδρικές παραπέμφθηκε σε επόμενη συνεδρία της ηγεσίας. Μετά θα πρέπει να ακολουθήσει συζήτηση στο Εκτελεστικό Γραφείο και στο τέλος, όπως έχω αναφέρει, το Πολιτικό Γραφείο μπορεί να πάρει αποφάσεις. Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, επιβεβαιώνω ότι υπήρξε ως εισήγηση κάποιων μελών της ηγεσίας πως πρέπει οι διαδικασίες να επισπευσθούν και να ολοκληρωθούν πριν το τέλος του έτους. Όπως υπήρχε και μια άλλη άποψη, την οποία προσωπικά ασπάζομαι, πως οι διαδικασίες μπορούν να ολοκληρωθούν Φεβρουάριο-Μάρτιο. Καταλήξαμε, όμως, πως αυτά θα συζητηθούν σε επόμενη συνεδρία.

Αννίτα Δημητρίου

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά τη σύσκεψη υπήρξαν και ορισμένες παραινέσεις προς την πρόεδρο του κόμματος για να εξαγγείλει υποψηφιότητα το συντομότερο. Ποια ήταν η στάση της κ. Αννίτας Δημητρίου;

Όντως υπήρξαν τέτοιες παραινέσεις από μέλη της ηγεσίας. Παραταύτα, όπως έχω ήδη πει, τα όσα αφορούν τις προεδρικές εκλογές παραπέμφθηκαν σε κατοπινό στάδιο. Υπάρχει χρόνος, δεν υπάρχει λόγος για βιασύνη. Η κ. Δημητρίου είπε πως πρώτα πρέπει να αποφασιστούν τα χρονοδιαγράμματα των διαδικασιών, αλλά και κάτι άλλο πολύ σημαντικό κατά την άποψή μου: Να δώσουμε λίγο χρόνο για προσπάθεια στη συναίνεση, στη διαβούλευση και στην καλύτερη εκτίμηση των δεδομένων για το Κυπριακό. Οι πρόωρες εξαγγελίες, κατά την άποψή μου, δημιουργούν αυτοδεσμεύσεις και απομακρύνουν τις προσπάθειες για συναίνεση. Πιστεύω επίσης πως λίγος χρόνος ακόμη βοηθά όλους να εκτιμήσουν ορθότερα την εκλεξιμότητα και τις πιθανότητες επιτυχίας.

Αβέρωφ Νεοφύτου

Πώς είδατε τη δήλωση Αβέρωφ Νεοφύτου; Ερμηνεύεται ως εξαγγελία για υποψηφιότητα ακόμη και εκτός του ΔΗΣΥ;

Επαναλαμβάνω ότι κατά την άποψή μου υπάρχει επαρκής χρόνος. Δεν προκρίνω τις πρόωρες εξαγγελίες που περιορίζουν τις πιθανότητες συναινέσεων και ορθών εκτιμήσεων. Εννοείται βεβαίως πως είναι δικαίωμα του κάθε στελέχους να ανακοινώσει τη δική του υποψηφιότητα σε χρόνο που επιθυμεί κι αυτό είναι απολύτως σεβαστό. Μου είναι αδιανόητο ο τέως πρόεδρος του κόμματός μας να εννοεί ότι η υποψηφιότητά του μπορεί να είναι εκτός ΔΗΣΥ.

Ναι, αλλά ο ίδιος δεν φαίνεται να το αποκλείει.

Θεωρώ πως οφείλει ο ίδιος να το διευκρινίσει αμέσως. Ακόμη και να αφήνεται να αιωρείται κάτι τέτοιο είναι βαθιά προβληματικό. Γι’ αυτό λέω ότι η διευκρίνιση πρέπει να γίνει το συντομότερο. Αλλιώς μια τέτοια σοβαρή εκκρεμότητα θα απογοητεύσει πρώτα και κύρια όλους εμάς που στηρίξαμε με πάθος τον Αβέρωφ Νεοφύτου το 2023, σε πολύ δύσκολες συνθήκες, επιδεικνύοντας πίστη στις αρχές και στους κανόνες της παράταξής μας. Επαναλαμβάνω πως δεν μπορώ να φανταστώ κάτι τέτοιο.

Εσωκομματικές εκλογές

Συμμετείχατε στις συναντήσεις της προέδρου με τους Αβέρωφ Νεοφύτου και Γιώργο Παμπορίδη. Υπάρχει περιθώριο για εξεύρεση μιας συναινετικής λύσης;

Πάντοτε υπάρχουν περιθώρια, γιατί όχι; Η προσωπική μου άποψη ήταν και είναι πως εν πρώτοις μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δημοσκοπήσεις, επιστημονικές έρευνες και άλλα εργαλεία. Αυτό θα βοηθούσε ενδεχομένως να γίνουν δεύτερες σκέψεις. Σημασία έχει να αυξήσουμε τις πιθανότητες επιτυχίας για την παράταξή μας. Δεν είναι προσωπικά τα θέματα. Οι προσωπικές φιλοδοξίες είναι λογικές και απολύτως θεμιτές, όταν αυτές λαμβάνουν χώρα εντός των διαδικασιών της παράταξης. Σε κάθε περίπτωση, η συναινετική λύση δεν είναι αυτοσκοπός, όπως ούτε και οι ενδοκομματικές εκλογές.

Γιατί να θεωρείται κακό να γίνουν εσωκομματικές εκλογές; Γιατί να επιδιώκεται συναινετική λύση και να μην επιλέξουν τα μέλη;

Η συναινετική λύση έχει πλεονεκτήματα αν και εφόσον στηριχθεί σε αντικειμενικά και μετρήσιμα δεδομένα. Ωστόσο, έχετε δίκιο, ότι με τις εκλογές θα εκφραστεί πλήρως η βούληση των δεκάδων χιλιάδων μελών μας. Οφείλουμε όλοι να σεβόμαστε τα στελέχη και τα μέλη μας, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της παράταξης. Τα μέλη είναι η δύναμή μας. Είμαστε περήφανοι για τις δημοκρατικές μας διαδικασίες. Ο υποψήφιος που θα λάβει το χρίσμα από μια τέτοια πλατιά, δημοκρατική διαδικασία, πιστεύω ότι θα έχει διανύσει μια μεγάλη απόσταση και στη συνέχεια θα αναπτύξει δυναμική. Μια τέτοια διαδικασία θα είναι πρωτόγνωρη για την Κύπρο και η σημασία της δεν πρέπει να υποτιμάται.

Κυπριακό και προεδρικές

Διατυπώνεται δημόσια και με επικριτικό ύφος η θέση ότι τα κόμματα ασχολούνται με τις προεδρικές εκλογές την ώρα που υπάρχει σε εξέλιξη η νέα προσπάθεια του γ.γ. του ΟΗΕ στο Κυπριακό. Όντως κρίνεται αναγκαία η αναβολή των διαδικασιών σε περίπτωση που υπάρξουν σοβαρές εξελίξεις; Δηλαδή δεν θα πραγματοποιηθούν προεδρικές εκλογές εάν μπούμε στα βαθιά όσον αφορά το Κυπριακό;

Η υπευθυνότητα του ΔΗΣΥ για το Κυπριακό είναι αυταπόδειχτη. Δεν χρειαζόμαστε υποδείξεις. Το λέμε και το εννοούμε ότι η απελευθέρωση και η επανένωση της πατρίδας μας είναι για εμάς η ύψιστη προτεραιότητα. Ασφαλώς πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κάθε εξέλιξη, γι’ αυτό είπαμε να αναμένουμε το πέρας της Γεν. Συνέλευσης του ΟΗΕ πριν την όποια επίσημη συζήτηση για τις προεδρικές εκλογές. Και ναι, αν υπάρξουν δραματικές εξελίξεις θα προτείνουμε αναβολή των προεδρικών εκλογών. Στο μεσοδιάστημα, όμως, ο ΔΗΣΥ πρέπει να ακολουθήσει τις διαδικασίες του και να είναι έτοιμος σε κάθε περίπτωση. Είμαστε ένας μεγάλος οργανισμός με κατανομή αρμοδιοτήτων σε εξειδικευμένα άτομα για όλα τα θέματα. Μελετούμε και δουλεύουμε πάνω σε όλα ταυτόχρονα. Δεν θα παραγνωρίσουμε τίποτα, πόσο δε μάλλον το Κυπριακό.

Νίκος Τορναρίτης

Στην έκτακτη σύσκεψη της ηγεσίας τέθηκε και το θέμα του διορισμού Νίκου Τορναρίτη από το Υπουργικό Συμβούλιο. Ποιος θα είναι ο χειρισμός αυτών των ζητημάτων;

Είναι γεγονός ότι αναζητήθηκε μια κοινή και ενιαία στάση όχι σε ό,τι αφορά απλά και μόνο τον κ. Τορναρίτη. Αρχικά να πω ότι δεν τίθεται θέμα διαγραφών. Στο καταστατικό μας ρυθμίστηκε πως δεν μπορούν να είναι μέλη αυτοί οι οποίοι ασκούν εκτελεστική εξουσία. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει στην προκειμένη περίπτωση. Ωστόσο, όταν θα έχουμε επίσημο υποψήφιο, στα συλλογικά όργανα της παράταξης, τα οποία μετατρέπονται σε προεκλογικά επιτελεία, δεν θα μπορούν να συμμετέχουν άτομα που στηρίζουν οποιονδήποτε άλλο υποψήφιο. Κατά τα άλλα γνωρίζουμε τις σκοπιμότητες τέτοιων διορισμών. Αλλά εμείς οφείλουμε να ενεργούμε θεσμικά. Δεν διώχνουμε κανέναν Συναγερμικό, εκτός αν ο ίδιος κάνει μια άλλη επιλογή.

Υπάρχουν και άλλα πρωτοκλασάτα στελέχη που έχουν την ίδια στάση με τον κ. Τορναρίτη; Ο Γιάννης Καρούσος αναφέρεται συνεχώς σε στελέχη που το πρωί βρίσκονται στο Προεδρικό και το απόγευμα στην Πινδάρου.

Δεν έχω υπόψη μου κάτι τέτοιο. Τουλάχιστον για πρωτοκλασάτα στελέχη. Σημειώστε ότι ο ΔΗΣΥ έχει πέραν των 4.000 στελεχών που συμμετέχουν στα ευρύτερα συλλογικά όργανα. Δεν πρέπει να πανικοβαλλόμαστε αν μερικοί από αυτούς κάνουν άλλη επιλογή. Δική μας δουλειά είναι να πείσουμε, όχι μόνο αυτούς αλλά και όλους όσοι ανήκουν ή είναι κοντά ή έχουν στις επιλογές τους τον ΔΗΣΥ.

Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη

Πάντως ορισμένοι θεωρούν ότι ο ΔΗΣΥ δεν έχει πραγματικές διαφορές με την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη και ο ίδιος ο ΠτΔ επαναλαμβάνει πως είναι συναγερμικός.

Δεν δηλώνει πάντα αυτό, κάποτε λέει είναι ανεξάρτητος, κάποτε κομματικά ορφανός και ενίοτε για ΔΗΣΑΚΕΛ. Καταλαβαίνουμε τις σκοπιμότητες κάθε φορά. Ο Συναγερμός δεν είναι σημαία ευκαιρίας. Δεν μετράει αυτό που δηλώνεις, αλλά για το αν εργάζεσαι συστηματικά για να επιτευχθούν οι ευρύτεροι στόχοι της παράταξης και όχι οι προσωπικές φιλοδοξίες. Αναδείχθηκαν στο παρελθόν οι διαφορές μας με την κυβέρνηση. Δεν λέμε ότι είναι μιας αντίθετης φιλοσοφίας. Εξού και οι μεγάλες μας ιδεολογικές διαφορές είναι με το ΑΚΕΛ. Ωστόσο, πιστεύουμε σε μια κυβέρνηση με περισσότερη τόλμη και αποφασιστικότητα, και λιγότερη αναβλητικότητα. Επίσης, είχαμε αναδείξει για παράδειγμα τις λάθος προτεραιότητες που έβαλε η κυβέρνηση στα ζητήματα αντιμετώπισης της ακρίβειας. Είχαμε διαφωνήσει με την αύξηση των ανελαστικών δαπανών, τα αστόχευτα μέτρα, τις οριζόντιες αυξήσεις και τις ανεξέλεγκτες προσλήψεις. Όλα αυτά περιόρισαν τη δυνατότητα του κράτους για περισσότερες αναγκαίες επενδύσεις που θα αντιμετώπιζαν το κυκλοφοριακό, το στεγαστικό, την υπογεννητικότητα, τη στήριξη της οικογένειας, των φοιτητών κ.ά. Είχαμε επίσης επισημάνει πως η άμυνα και ασφάλεια θα έπρεπε να τεθούν ψηλότερα στις προτεραιότητες της κυβέρνησης. Θα αναδείξουμε όλες τις διαφορές εκτενώς το επόμενο διάστημα.

ΔΗΚΟ και ΔΗΠΑ

Τα κόμματα της συγκυβέρνησης, όπως το ΔΗΚΟ και η ΔΗΠΑ, εκφράζουν συχνά έντονα παράπονα για τις σχέσεις τους με την κυβέρνηση. Πώς σκέφτεται ο ΔΗΣΥ να προσεγγίσει αυτά τα κόμματα;

Δεν επιθυμώ να σχολιάσω τα προβλήματα του ΔΗΚΟ και της ΔΗΠΑ με την κυβέρνηση. Είναι βέβαιο όμως ότι, χωρίς δυσκολίες, είχαμε συγκλίσεις σε πάρα πολλά νομοσχέδια και ζητήματα πολιτικής. Όταν ολοκληρωθούν οι εσωτερικές μας διαδικασίες είναι φυσιολογικό να μιλήσουμε με το ΔΗΚΟ, τη ΔΗΠΑ και άλλες πολιτικές δυνάμεις.

Την περασμένη εβδομάδα ο ΔΗΣΥ τάχθηκε με το μέρος του ΔΗΚΟ απέναντι στον Μάκη Κεραυνό. Ήταν μια κίνηση στο πλαίσιο του πολιτικού φλερτ ενόψει προεδρικών ή θεωρείτε ότι υπάρχει πραγματικό ζήτημα σε σχέση με τις τοποθετήσεις του υπουργού Οικονομικών;

Βεβαίως υπάρχει πραγματικό ζήτημα. Εδώ και καιρό είχαμε επισημάνει τις αντιφάσεις εντός της κυβέρνησης. Η διαφωνία του ΔΗΚΟ, που είναι στην κυβέρνηση, με τον υπουργό, αποδεικνύει του λόγου το αληθές. Δεν μας απασχολούν οι όποιες προσωπικές διαφορές. Τα ζητήματα είναι πολιτικά. Θα πρέπει η κυβέρνηση να πάρει τις αποφάσεις της ως σύνολο. Να προσπεράσει τις εσωτερικές της διαφωνίες και να στηρίξει αποφασιστικά ένα έργο που αφορά τον γεωπολιτικό ρόλο της πατρίδας μας για τις επόμενες δεκαετίες. Όπως σε πάρα πολλά άλλα θέματα έτσι και στον GSI έχουμε την ίδια πολιτική στάση με το ΔΗΚΟ.