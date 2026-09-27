Η Κούβα καταγγέλλει στον ΟΗΕ τον πετρελαϊκό αποκλεισμό των ΗΠΑ

Η Κούβα επέκρινε το Σάββατο, κατά τη γενική συζήτηση της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντί της. Ο υπουργός Εξωτερικών Μπρούνο Ροδρίγκες τόνισε ότι ο de facto πετρελαϊκός αποκλεισμός, η πίεση προς εταιρείες και κυβερνήσεις να διακόψουν τις σχέσεις τους με τη χώρα και η συνεχιζόμενη επιβολή κυρώσεων έχουν δραματικές συνέπειες για τον πληθυσμό.

«Παραμένει επίσης η απειλή να χρησιμοποιηθεί στρατιωτική βία εναντίον της Κούβας» από την Ουάσιγκτον, κάτι που «συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου», δήλωσε ο κ. Ροδρίγκες. Πρόσθεσε ότι η Αβάνα παραμένει διατεθειμένη και έτοιμη να προχωρήσει σε διάλογο.

Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοινώνει νέες κυρώσεις κατά της Κούβας σε διαδοχικά κύματα τους τελευταίους μήνες, ενώ ο πετρελαϊκός αποκλεισμός έχει επιδεινώσει την οικονομική και ενεργειακή κρίση στη χώρα των 9,4 εκατομμυρίων κατοίκων.

Λίγο πριν από την ομιλία του κ. Ροδρίγκες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του και η κυβέρνηση της Αβάνας θα μπορούσαν να καταλήξουν σε κάποια «συμφωνία», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Θα έλεγα ότι η Κούβα και εμείς θα καταλήξουμε σε συμφωνία. Δεν νομίζω ότι θα χρειαστούμε τον στρατό. Θέλουμε να βοηθήσουμε», ανέφερε.

Ο κ. Ροδρίγκες υπογράμμισε ότι, εξαιτίας της εκστρατείας πίεσης των ΗΠΑ κατά της Κούβας, περισσότερα από 7.000 εμπορευματοκιβώτια με βασικά αγαθά — τρόφιμα, φάρμακα και ιατρικό εξοπλισμό — παραμένουν σε λιμάνια άλλων χωρών και δεν μπορούν να φτάσουν στη χώρα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times νωρίτερα αυτόν τον μήνα, τα μέτρα της Ουάσιγκτον έχουν εκφοβίσει εταιρείες από πολλές χώρες, οι οποίες εγκαταλείπουν επενδύσεις και δραστηριότητες στην Κούβα.

Μετά την επιστροφή του Ρεπουμπλικανού προέδρου Τραμπ στον Λευκό Οίκο, οι σχέσεις ΗΠΑ και Κούβας, ήδη εξαιρετικά τεταμένες επί δεκαετίες, εισήλθαν σε περίοδο περαιτέρω όξυνσης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστηρίζει ότι η Κούβα, η οποία απέχει 150 χιλιόμετρα από τις ακτές της Φλόριντα, συνιστά «εξαιρετική απειλή» για την «εθνική ασφάλεια» των ΗΠΑ και έχει επανειλημμένα απειλήσει να «πάρει» τον έλεγχο της χώρας. Η Ουάσιγκτον δεν κρύβει την επιθυμία της να δει αλλαγή καθεστώτος στη γειτονική και ιδεολογικά αντίπαλη χώρα.

Πηγή: ΚΥΠΕ