Τέθηκαν υπό σύλληψη πρώην υπουργοί της Ουγγαρίας – Κατηγορίες για δωροληψία και υπεξαίρεση δημόσιων πόρων

Πρώην υπουργός Πολιτισμού στην κυβέρνηση του πρώην πρωθυπουργού της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν συνελήφθη, κατηγορούμενος για υπεξαίρεση δημόσιων πόρων του Εθνικού Ταμείου Πολιτισμού (NKA), ενός σώματος το οποίο εποπτεύεται από το υπουργείο Πολιτισμού, ανέφεραν σήμερα εισαγγελείς.

Ο πρώην υπουργός Πολιτισμού και νυν βουλευτής Μπάλας Χάνκο συνελήφθη αργά χθες, Δευτέρα, στην Εθνική Διοίκηση Φόρων και Τελωνείων (ΝΚΑ) μετά την έγκριση της άρσης της κοινοβουλευτικής ασυλίας του.

Ο Χάνκο αρνείται τις κατηγορίες.

Τον Ιούλιο, η αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο στα γραφεία που στεγάζουν τους διακομιστές του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης στην Ουγγαρία, του Fidesz, σε σχέση με "υπεξαίρεση και άλλα ποινικά αδικήματα" στη NKA.

Οι εισαγγελείς ξεκίνησαν ποινική διαδικασία έπειτα από ισχυρισμούς διαφόρων ατόμων σύμφωνα με τα οποία η NKA διοχέτευσε δισεκατομμύρια φιορίνια ως κρατικές επιχορηγήσεις σε καλλιτέχνες και οργανισμούς που σχετίζονταν με το Fidesz μέσω μη διαφανούς διαδικασίας κατανομής κονδυλίων. Οι εμπλεκόμενοι αρνήθηκαν ότι έκαναν οτιδήποτε επιλήψιμο.

"Ως αποτέλεσμα συνεχιζόμενης έρευνας... για το ποινικό αδίκημα της υπεξαίρεσης... η εισαγγελία συνέλαβε το μέλος του κοινοβουλίου Μπάλας Χάνκο και τον ανέκρινε ως ύποπτο", ανέφεραν σε δήλωσή τους σήμερα οι εισαγγελείς.

"Η συνείδησή μου είναι καθαρή, αυτή είναι μια δίκη πολιτικό σόου", δήλωσε ο Χάνκο σε απευθείας βίντεο που μεταδόθηκε από τη σελίδα του Όρμπαν στο Facebook πριν από τη σύλληψή του.

Το σώμα κατά της διαφθοράς στην Ουγγαρία, που δημιουργήθηκε από τον πρωθυπουργό Πίτερ Μάγιαρ στο πλαίσιο της εκστρατείας του για την καταπολέμηση της διαφθοράς, έχει ανακοινώσει τις πρώτες τέσσερις υποθέσεις που σκοπεύει να αντιμετωπίσει.

Ο Μίκλος Σέστακ, που διετέλεσε υπουργός Εθνικής Ανάπτυξης στο υπουργικό συμβούλιο του Όρμπαν από το 2014 έως το 2018, συνελήφθη επίσης τη Δευτέρα στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη δωροληψία. Ο Σέζακ αρνείται τις κατηγορίες.

"Χθες ήταν μια σημαντική ημέρα. Έπειτα από μακρές δεκαετίες ψεμάτων, εκατομμύρια Ούγγροι βίωσαν για πρώτη φόρα τι σημαίνει πραγματική αλλαγή καθεστώτος και ισότητα έναντι του νόμου", έγραψε ο Μάγιαρ στο Facebook σήμερα.

Ο Μάγιαρ λέει πως η διαφθορά και η κατάχρηση δημόσιων πόρων έχουν κοστίσει στην Ουγγαρία 8% έως 10% του ΑΕΠ τα τελευταία χρόνια υπό τον πρώην πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν. Ο Όρμπαν αρνείται ότι επέτρεψε στη διαφθορά να συνεχίζει ανεξέλεγκτη στη διάρκεια της 16ετούς διακυβέρνησής του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ