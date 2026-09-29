Στο τραπέζι η απαγόρευση του διαδικτύου στους εφήβους – Έρχεται δημόσια διαβούλευση

Σε δημόσια διαβούλευση θα κληθούν σύντομα να συμμετάσχουν οι πολίτες για το ενδεχόμενο απαγόρευσης της χρήσης του διαδικτύου από εφήβους, όπως ανέφερε την Τρίτη η Επίτροπος του Πολίτη, Ειρήνη Πογιατζή.

Μιλώντας σε συζήτηση στο Cyprus Forum, στη Λευκωσία, με θέμα τη συμμετοχή των πολιτών στη λήψη δημόσιων αποφάσεων, η κ. Πογιατζή υπογράμμισε τη σημασία της συμμετοχικότητας. Όπως είπε, μέσα από τη συμμετοχή του ο πολίτης γίνεται ενεργός, γεγονός που συμβάλλει στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ κράτους και κοινωνίας και στην καλλιέργεια μιας πιο υγιούς δημοκρατίας.

Η Επίτροπος αναφέρθηκε στις πλατφόρμες δημόσιας διαβούλευσης που δημιούργησε η Κυβέρνηση του Νίκου Χριστοδουλίδη, «Έκφραση», «Η-διαβούλευση» και «Φωνή του Πολίτη». Πρόσθεσε ότι σύντομα θα τεθεί ενώπιον των πολιτών ερωτηματολόγιο για το θέμα της απαγόρευσης της χρήσης του διαδικτύου από εφήβους.

Παράλληλα, σημείωσε ότι σύντομα οι νέοι θα υποβάλουν τις εισηγήσεις τους στο Ειδικό Υπουργικό Συμβούλιο, του οποίου θα προεδρεύει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. «Με αυτόν τον τρόπο, οι δημόσιες αρχές μπορούν να αποδείξουν ότι λαμβάνουν υπόψιν τις εισηγήσεις των πολιτών και αυτό πράττει η σημερινή Κυβέρνηση», ανέφερε.

Η κ. Πογιατζή ανέδειξε, επίσης, τη σημασία της διαφάνειας στην ενημέρωση των πολιτών, της ισότιμης πρόσβασης στις πληροφορίες και της σαφήνειας των κανόνων που διέπουν μια δημόσια διαβούλευση.

Πηγή: ΚΥΠΕ