Ελληνικά

| English

Έκτακτη Επικαιρότητα

μόλις τώρα

Μπλόκο στις εξώσεις έως το 2030 επιχειρεί η ισπανική κυβέρνηση - Πώς μια 87χρονη έγινε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης

Από τις τάξεις στο Προεδρικό Mέγαρο - Τι γυρεύουν στον λόφο ένας βοηθός διευθυντής και ένας δάσκαλος;

Header Image
Author Thumbnail

ΑΝΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Τα ονόματα των δύο εκπαιδευτικών περιλαμβάνονται στις έκτακτες μεταθέσεις που ανακοίνωσε σήμερα η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, με τις μετακινήσεις να τίθενται σε ισχύ από τις 5 Οκτωβρίου.

Από τις σχολικές μονάδες στο Προεδρικό Μέγαρο μετακινούνται εκτάκτως ένας βοηθός διευθυντής και ένας δάσκαλος της Δημοτικής Εκπαίδευσης. Τα ονόματα των δύο εκπαιδευτικών περιλαμβάνονται στις έκτακτες μεταθέσεις που ανακοίνωσε σήμερα η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, με τις μετακινήσεις να τίθενται σε ισχύ από τις 5 Οκτωβρίου.

Πρόκειται για τον βοηθό διευθυντή Γεώργιο Χατζηχαραλάμπους και τον εκπαιδευτικό Γεώργιο Παπαδόπουλο. Στην ανακοίνωση της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ), δίπλα στα ονόματά τους, καταγράφεται ως λόγος της έκτακτης μετάθεσης η «παραχώρηση υπηρεσιών».

Όπως ανέφερε αρμόδια πηγή του Υπουργείου Παιδείας στον «Π», ο ένας από τους δύο επιλέχθηκε μέσω ανοικτής διαδικασίας για τη στελέχωση της Μονάδας Στρατηγικής Ανάλυσης και Πρόβλεψης.

Ο δεύτερος μετακινείται με παραχώρηση υπηρεσιών στην Προεδρία, όπου θα ασχολείται με θέματα Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

#ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ #ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα