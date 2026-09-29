Από τις τάξεις στο Προεδρικό Mέγαρο - Τι γυρεύουν στον λόφο ένας βοηθός διευθυντής και ένας δάσκαλος;

Από τις σχολικές μονάδες στο Προεδρικό Μέγαρο μετακινούνται εκτάκτως ένας βοηθός διευθυντής και ένας δάσκαλος της Δημοτικής Εκπαίδευσης. Τα ονόματα των δύο εκπαιδευτικών περιλαμβάνονται στις έκτακτες μεταθέσεις που ανακοίνωσε σήμερα η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, με τις μετακινήσεις να τίθενται σε ισχύ από τις 5 Οκτωβρίου.

Πρόκειται για τον βοηθό διευθυντή Γεώργιο Χατζηχαραλάμπους και τον εκπαιδευτικό Γεώργιο Παπαδόπουλο. Στην ανακοίνωση της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ), δίπλα στα ονόματά τους, καταγράφεται ως λόγος της έκτακτης μετάθεσης η «παραχώρηση υπηρεσιών».

Όπως ανέφερε αρμόδια πηγή του Υπουργείου Παιδείας στον «Π», ο ένας από τους δύο επιλέχθηκε μέσω ανοικτής διαδικασίας για τη στελέχωση της Μονάδας Στρατηγικής Ανάλυσης και Πρόβλεψης.

Ο δεύτερος μετακινείται με παραχώρηση υπηρεσιών στην Προεδρία, όπου θα ασχολείται με θέματα Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.