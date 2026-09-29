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Άνοδος 1,53% για το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 322,38 μονάδες, με τη μετοχή της Τράπεζας Κύπρου να οδηγεί την άνοδο.

Ανοδικά κινήθηκε την Τρίτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, με τον Γενικό Δείκτη να ενισχύεται κατά 1,53% και να κλείνει στις 322,38 μονάδες. Η άνοδος αποδόθηκε κυρίως στη μετοχή της Τράπεζας Κύπρου, η οποία εντάχθηκε στην παγκόσμια λίστα του Forbes με τις 20 κορυφαίες τράπεζες.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 κατέγραψε κέρδη 1,54%, κλείνοντας στις 189,43 μονάδες, ενώ ο ημερήσιος τζίρος διαμορφώθηκε στα €1.312.869,40.

Όλοι οι επιμέρους δείκτες κινήθηκαν ανοδικά. Ο Δείκτης της Κύριας Αγοράς σημείωσε άνοδο 1,76%, της Εναλλακτικής Αγοράς 0,88%, των Ξενοδοχείων 1,10% και των Επενδυτικών Εταιρειών 1,82%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον συγκέντρωσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου, με €1.230.358 και άνοδο 0,93%, ενώ η τιμή κλεισίματος διαμορφώθηκε στα €10,80. Ακολούθησαν οι τίτλοι της Petrolina, με €31.762, άνοδο 1,65% και τιμή κλεισίματος €1,23, της Atlantic Insurance Company, με €16.242, άνοδο 3,42% και τιμή κλεισίματος €2,42, της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων, με €14.724, άνοδο 2,24% και τιμή κλεισίματος €1,37, και της Δήμητρα Επενδυτική, με €8.490, άνοδο 1,85% και τιμή κλεισίματος €1,38.

Από τις μετοχές που τέθηκαν υπό διαπραγμάτευση, 12 κινήθηκαν ανοδικά, μία υποχώρησε και δύο παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 156.

Σε ανακοίνωσή του την Τρίτη, το ΧΑΚ γνωστοποίησε επίσης την άρση, από τις 29 Σεπτεμβρίου 2026, της αναστολής διαπραγμάτευσης των ομολόγων της Rehub Plc στη Ρυθμιζόμενη Αγορά. Όπως αναφέρεται, ο λόγος της αναστολής εξέλιπε μετά την υποβολή και δημοσιοποίηση από την εταιρεία της Ετήσιας Ενοποιημένης Οικονομικής Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Παράλληλα, το ΧΑΚ ανακοίνωσε ότι ενέκρινε την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή από το Μέλος του ΧΑΚ BETA Securities S.A. για τις μετοχές της εταιρείας «GlobalWealth Group Plc». Η ειδική διαπραγμάτευση θα αρχίσει στις 2 Οκτωβρίου 2026.

Πηγή: ΚΥΠΕ

#ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ #ΧΑΚ

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