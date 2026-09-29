«Ας φοβούνται»: Η Ρωσία προειδοποιεί για νέα μέτρα κατά ευρωπαϊκών εταιρειών

Η Ρωσία διευρύνει τα μέτρα κατά ευρωπαϊκών εταιρειών, στερώντας από ξένους ιδιοκτήτες το δικαίωμα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων στη χώρα, σύμφωνα με κυβερνητικές και εταιρικές πηγές που επικαλείται το Reuters.

Οι κινήσεις πραγματοποιούνται ενώ το Κρεμλίνο κατηγορεί την Ευρωπαϊκή Ένωση για εμπλοκή στον πόλεμο στην Ουκρανία. Μέσα στον μήνα, η Ρωσία έθεσε υπό προσωρινή διαχείριση περιουσιακά στοιχεία της ελβετικής Nestle, της γερμανικής εταιρείας χονδρικού εμπορίου Metro AG και της γαλλικής αλυσίδας λιανικής Auchan.

«Ήρθε η ώρα για ασύμμετρα μέτρα. Ας σκεφτούν τα μέτρα που λαμβάνουν και τις κυρώσεις που επιβάλλουν», δήλωσε στο Reuters ανώτερη κυβερνητική πηγή με άμεση γνώση των μέτρων.

Ερωτηθείσα ποιες εταιρείες θα μπορούσαν να αποτελέσουν τους επόμενους στόχους και αν οι ρωσικές μονάδες της ιταλικής UniCredit και της αυστριακής Raiffeisen ενδέχεται να τεθούν υπό προσωρινή διαχείριση, η πηγή, που μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας, απάντησε: «Ας φοβούνται».

Ρωσική εταιρική πηγή, επίσης υπό καθεστώς ανωνυμίας, κατηγόρησε τις ευρωπαϊκές εταιρείες ότι περιορίζουν σκόπιμα την ανάπτυξη των ρωσικών μονάδων τους, πλήττοντας τελικά τη ρωσική οικονομία. Παράλληλα, ανώτερο στέλεχος ευρωπαϊκής εταιρείας που εξακολουθεί να δραστηριοποιείται στη Ρωσία δήλωσε στο Reuters ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ανέμεναν πως η υφιστάμενη κατάσταση θα διατηρηθεί στο άμεσο μέλλον.

Το Κρεμλίνο δήλωσε την Τρίτη ότι οι αποφάσεις συνδέονται με το «αυξανόμενο επίπεδο εμπλοκής αυτών των μη φιλικών χωρών σε άμεσες πολεμικές επιχειρήσεις» εναντίον της Ρωσίας, αφήνοντας ωστόσο να εννοηθεί ότι τα μέτρα είναι «αναστρέψιμα».

«Προς το παρόν, δεν βλέπουμε λόγους για αναστροφή. Δεν ακούμε λογικές φωνές που να καλούν σε διάλογο ή σε προσπάθειες διόρθωσης της κατάστασης», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Η ΕΕ θεωρεί τη Ρωσία υπεύθυνη για την αποτυχία τερματισμού του πολέμου και υποστηρίζει ότι η Μόσχα δεν δείχνει πραγματική πρόθεση να συμμετάσχει σε ουσιαστικές ειρηνευτικές συνομιλίες. Την περασμένη εβδομάδα ανανέωσε τις κυρώσεις σε βάρος περισσότερων από 3.000 φυσικών και νομικών προσώπων. Η ΕΕ δεν σχολίασε άμεσα τις τελευταίες ρωσικές κινήσεις κατά ευρωπαϊκών εταιρειών.

Από την έναρξη του πολέμου, η Ρωσία έχει επιβάλει προσωρινή διοίκηση σε 135 εταιρείες που συνδέονται με ξένες επιχειρήσεις. Η συντριπτική πλειονότητά τους προέρχεται από χώρες της ΕΕ, σύμφωνα με στοιχεία που έχει συγκεντρώσει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο γαλλικός όμιλος τροφίμων Danone και η δανέζικη ζυθοποιία Carlsberg.

Πριν από τις τελευταίες κινήσεις, η ρωσική δικηγορική εταιρεία NSP υπολόγιζε σε 22 τις δυτικές επιχειρήσεις που είχαν επηρεαστεί από παρόμοια μέτρα. Στην τελευταία ετήσια έκθεσή της, η Ένωση Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων ανέφερε ότι αριθμούσε 330 εταιρείες-μέλη με δραστηριότητες στη Ρωσία, έναντι 400 ένα χρόνο νωρίτερα.

Καμία μεγάλη αμερικανική εταιρεία δεν έχει βρεθεί στο στόχαστρο παρόμοιων μέτρων, αν και ορισμένες μικρότερες επιχειρήσεις, όπως το αμερικανικό ιδιωτικό επενδυτικό ταμείο NCH Capital, έχουν επίσης τεθεί υπό προσωρινή διοίκηση. Το ταμείο διαθέτει, μεταξύ άλλων, γεωργικά περιουσιακά στοιχεία στη Ρωσία.

Το Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο στη Ρωσία εκτιμά ότι περίπου 300 αμερικανικές εταιρείες εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται στη χώρα φέτος. Η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συζητήσει επιχειρηματικές ευκαιρίες μετά την αποκατάσταση της ειρήνης στην Ουκρανία.

Πηγή: ΚΥΠΕ