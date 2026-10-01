Μαχαιρωμένος και αιμόφυρτος έσωσε 174 επιβάτες: Αυτός είναι ο ήρωας πιλότος της Flydubai

Φωτογραφία του Ινδού κυβερνήτη της Flydubai, Σμιτ Ματσάρ, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά όταν δέχθηκε επίθεση από τον συγκυβερνήτη κατά τη διάρκεια πτήσης, έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, χαρακτηρίζοντάς τον ήρωα.

Ο Ματσάρ κατάφερε, παρά τα τραύματά του, να ανοίξει την πόρτα του πιλοτηρίου, επιτρέποντας σε επιβάτες και μέλη του πληρώματος να επέμβουν και να ακινητοποιήσουν τον συγκυβερνήτη, ο οποίος φέρεται να επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος.

Υπενθυμίζεται πως οι 174 επιβαίνοντες στην πτήση έφτασαν με ασφάλεια στη Σαουδική Αραβία.

Η επίθεση μέσα στο πιλοτήριο

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, όταν, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε στον κυβερνήτη και τον μαχαίρωσε.

Το αεροσκάφος άρχισε να χάνει απότομα ύψος, με το αεροπλάνο να κατεβαίνει σχεδόν 14.000 πόδια, δηλαδή περίπου 4.267 μέτρα, σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα.

Η κατάσταση μέσα στο πιλοτήριο ήταν κρίσιμη. Ο Ματσάρ βρισκόταν στο πάτωμα, σοβαρά τραυματισμένος και καλυμμένος με αίματα, όταν κατάφερε να πατήσει τον μηχανισμό απασφάλισης και να ανοίξει την πόρτα του πιλοτηρίου.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, η κίνησή του αυτή επέτρεψε στους επιβάτες και στα μέλη του πληρώματος να μπουν στο πιλοτήριο και να εξουδετερώσουν τον συγκυβερνήτη.

Δεύτεροι πιλότοι ανέλαβαν τον έλεγχο

Καθοριστικό ρόλο έπαιξε και το γεγονός ότι στο αεροσκάφος βρίσκονταν δύο ακόμη πιλότοι της flydubai, οι οποίοι επέβαιναν ως επιβάτες.

Μετά την ακινητοποίηση του συγκυβερνήτη, οι δύο πιλότοι ανέλαβαν τον έλεγχο του αεροσκάφους και κατάφεραν να το προσγειώσουν με ασφάλεια στην Τάμπουκ της Σαουδικής Αραβίας.

Οι επιβάτες έφτασαν τελικά στον προορισμό τους χωρίς να υπάρξουν νεκροί.

«Ήρωας» ο πιλότος

Η φωτογραφία του Ματσάρ δημοσιεύτηκε από το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ στην πλατφόρμα X, συνοδευόμενη από μήνυμα που εξήρε τη δράση του.

Οι ηγεσίες Ισραήλ και Ινδίας αναφέρθηκαν στον Ινδό πιλότο ως ήρωα, μετά την αποτροπή της απόπειρας να καταρριφθεί το αεροσκάφος.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ ανέφερε ότι, παρά τον σοβαρό τραυματισμό του, ο Ματσάρ κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του πιλοτηρίου, επιτρέποντας στους Ισραηλινούς επιβάτες και στο πλήρωμα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να επέμβουν και να σώσουν τους υπόλοιπους επιβαίνοντες.

Νοσηλεύεται στην Τάμπουκ

Ο Ινδός πιλότος νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Τάμπουκ, στη βορειοδυτική Σαουδική Αραβία, όπου λαμβάνει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Οι ινδικές αρχές στη Σαουδική Αραβία έχουν δηλώσει ότι βρίσκονται σε επικοινωνία με την οικογένεια του Ματσάρ και τις σαουδαραβικές αρχές, προκειμένου να του παράσχουν κάθε δυνατή βοήθεια.

Οι ακριβείς συνθήκες της επίθεσης και τα κίνητρα του συγκυβερνήτη διερευνώνται.

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ