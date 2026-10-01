Γρίπη πτηνών στην Κύπρο: Μάστιγα οι παράνομες απελευθερώσεις οικόσιτων ζώων - Σηκώνουν τα χέρια οι Αρχές

Το πρόβλημα της ανεξέλεγκτης απελευθέρωσης ήμερων ή εκτρεφόμενων πτηνών, όπως πάπιες, χήνες και περιστέρια, στις λίμνες των δημόσιων πάρκων και σε άλλους υγροτόπους της Κύπρου -αν και απαγορεύεται ρητά από τη Νομοθεσία- έρχεται να φωτίσει η επιβεβαίωση κρούσματος γρίπης των πτηνών H5N1 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Αθαλάσσας. Οι δύο νεκρές χήνες, τόσο αυτή που επιβεβαιώθηκε την περασμένη Δευτέρα ως φορέας του ιού όσο και η άλλη, η οποία εξετάζεται, αποτελούν μέρος μία ομάδας 10-15 ήμερων χηνών, οι οποίες παράνομα απελευθερώθηκαν στη λίμνη του Πάρκου από πολίτες. Σε περιόδους –όπως η τρέχουσα- μετανάστευσης άγριων πτηνών, τα οποία συνήθως μεταφέρουν τη γρίπη σε ήμερα, και ειδικά φέτος, όπου, σύμφωνα με τους επιστήμονες, υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο έξαρση της γρίπης των πτηνών σε άγρια πουλιά, η παρουσία ήμερων πτηνών σε πάρκα θέτει σε κίνδυνο τον άνθρωπο, διότι αυτά αποτελούν τον «ενδιάμεσο μηχανισμό» μεταξύ άγριων πτηνών και ανθρώπου, ο οποίος έχει στενή επαφή μαζί τους και, αν και παρανόμως, επιδιώκει να τους προσφέρει τροφή.

Δεδομένου ότι η απελευθέρωση της συγκεκριμένης ομάδας χηνών (φωτογραφία) στη λίμνη του Εθνικού Πάρκου Αθαλάσσας απαγορεύεται από τον Νόμο, όφειλαν οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, δηλαδή το Τμήμα Δασών, η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας και το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, να τις απομακρύνουν, καθώς είχαν εντοπιστεί εδώ και καιρό. Ωστόσο, όπως εξήγησε στον «Π» ο εκπρόσωπος Τύπου του Τμήματος Δασών, Γλαύκος Κυριάκου, δεν πρόκειται για εύκολο έργο, καθώς, αν και έχουν τοποθετήσει σε αρκετά σημεία του Πάρκου πινακίδες απαγόρευσης της απελευθέρωσης ζώων, όχι μόνο πτηνών αλλά και γάτων ή σκύλων, εντούτοις οι επιτήδειοι συστηματικά πράττουν το αντίθετο. Παράνομο είναι και το τάισμα των ζώων στο Πάρκο.

Την ίδια ώρα, τόνισε, λειτουργοί του Τμήματος Δασών έρχονται αντιμέτωποι με τις επιθέσεις των φιλοζωικών οργανώσεων, όταν επιχειρούν να απομακρύνουν κάποια ζώα ή να αποτρέψουν το τάισμα. Γάτες, πάπιες, χήνες, σκύλοι, ακόμα και σαρκοφάγες χελώνες, είναι μερικά από τα είδη που απελευθερώνονται παράνομα στο Πάρκο, ειδικά σε νυχτερινές ώρες, όταν δεν εργάζονται οι δύο παρκοφύλακες βάρδιας. Πρόκειται για έργο ασυνείδητων πολιτών, οι οποίοι είτε βαρέθηκαν τα οικόσιτα ζώα τους είτε αδυνατούν να τα συντηρούν.

Αγνοούνται χήνες

Αφού ολοκληρωθεί η επιτόπια επιδημιολογική διερεύνηση για την ταυτοποίηση του υποτύπου του ιού από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, το επόμενο ζήτημα που θα πρέπει να αποφασιστεί είναι η αναζήτηση και των υπόλοιπων ήμερων χηνών της λίμνης, είπε ο κ. Κυριάκου. Όμως, σύμφωνα με πληροφορίες, ορισμένες αγνοούνται, οδηγώντας σε σενάρια θανάτου και φαγώματός τους από άλλα είδη, όπως αλεπού, γάτα, κοράκι, αδέσποτο σκύλο, ποντίκια, ακόμα και μεγάλο αρπακτικό πουλί. «Καθόλου απίθανο να υπάρχει η γρίπη των πτηνών και σε άλλα πουλιά», τόνισε στον «Π» βιολόγος με ειδικότητα στην Άγρια Ζωή.

Η αναζήτηση των υπόλοιπων χηνών, είτε ζωντανών είτε νεκρών, θα είναι ένα δύσκολο έργο, σύμφωνα με τον κ. Κυριάκου, καθώς θα πρέπει να γίνει έρευνα με βάρκα του Τμήματος Υδάτων και με συντονισμό όλων των υπηρεσιών μέσα σε δύσκολα σημεία της λίμνης.

Υπενθυμίζεται ότι τέθηκαν υπό προληπτικό έλεγχο τα πρόσωπα που ήλθαν σε επαφή με το μολυσμένο πτηνό, μεταξύ των οποίων λειτουργοί του Ταμείου Θήρας και η πολίτης που το εντόπισε. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανιχνευθεί κανένας θετικός στον ιό. Βάσει σχετικού πρωτοκόλλου των Ιατρικών Υπηρεσιών, τα συγκεκριμένα πρόσωπα υποβάλλονται σε εξετάσεις PCR σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Αποφυγή επίσκεψης

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες συστήνουν σε όσους επισκέπτονται το Πάρκο να αποφεύγουν να πλησιάζουν, προσφέρουν τροφή και έρχονται σε στενή επαφή με τα πτηνά. Ερωτηθείς αν ο ιός μπορεί να μεταδοθεί από τα πτηνά στον άνθρωπο, ο λειτουργός των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Δημήτρης Επαμεινώνδας, απάντησε καταφατικά, σημειώνοντας ωστόσο ότι «δεν είναι ο κύριος ξενιστής του συγκεκριμένου ιού ο άνθρωπος» και ότι «ο κύριος ξενιστής είναι τα πτηνά». Ο άνθρωπος μπορεί να αποτελέσει ξενιστή, είπε, προσθέτοντας ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες προβληματίζονται για το ενδεχόμενο να μεταλλαχθεί ο ιός εντός του ανθρώπου.

Ο κ. Επαμεινώνδας συνέστησε στο κοινό να αποφεύγει την επίσκεψη στο Πάρκο για περίπου μία εβδομάδα. Όπως εξήγησε, έχει ήδη παρέλθει μία εβδομάδα από τον εντοπισμό του πρώτου κρούσματος, ενώ οι δύο εβδομάδες θεωρούνται επαρκές χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση του κύκλου μετάδοσης του ιού. Ανέφερε ότι το συγκεκριμένο στέλεχος έχει εντοπιστεί σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. «Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκουμε το συγκεκριμένο στέλεχος. Γενικά, φέτος στην Ευρώπη έγινε χαμός με το συγκεκριμένο. Ταυτοποιήθηκε σε 15 ευρωπαϊκές χώρες», είπε. Σύμφωνα με τον ίδιο, είναι «λογικό ότι βρέθηκε στην Κύπρο, γιατί έρχεται μέσω των μεταναστευτικών πουλιών». Σημείωσε ακόμη ότι «πιθανόν να το είχαμε και πέρσι, απλά να μην το είδε κάποιος για να ενημερώσει τις αρμόδιες Αρχές» και ότι «πιθανόν να υπάρχει και κάθε χρόνο».