Κλιμακώνεται ξανά ο πόλεμος στην Υεμένη: Εκρήξεις στη Σανάα και πυραυλικές επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία

Τουλάχιστον τρεις ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν το βράδυ της Πέμπτης στην πρωτεύουσα της Υεμένης, Σανάα, η οποία ελέγχεται από το κίνημα Ανσαραλά, γνωστό και ως Χούθι, που πρόσκειται στο Ιράν, σύμφωνα με ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου. Το πρακτορείο ειδήσεων SABA, το οποίο συνδέεται με τους αντάρτες, ανέφερε ότι βρισκόταν σε εξέλιξη «σαουδαραβική επίθεση» στη Σανάα και σε άλλες πόλεις της χώρας, ενώ σε πλάνα του AFP καταγράφονταν πυκνές στήλες καπνού να υψώνονται πάνω από την πόλη.

Την ίδια ώρα, η στρατιωτική συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε και κατέστρεψε τέσσερα drones που εκτοξεύτηκαν από τους Χούθι με στόχο την πόλη Χαμίς Μουσάιτ, καθώς και δύο βαλλιστικούς πυραύλους πάνω από τις περιοχές Χαμίς Μουσάιτ και Τζαζάν, στο νότιο τμήμα του βασιλείου.

Οι εξελίξεις καταγράφονται σε μια περίοδο έντονης αναζωπύρωσης της σύγκρουσης στην Υεμένη. Έπειτα από χρόνια σχετικής αποκλιμάκωσης, η χώρα βυθίστηκε εκ νέου στον πόλεμο τον Ιούλιο, με ευρείας κλίμακας συγκρούσεις ανάμεσα στους Χούθι, οι οποίοι ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος του βόρειου τμήματος της χώρας και τις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας, και τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση, η οποία υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία και έχει έδρα την Άντεν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αφορμή για τη νέα φάση της σύγκρουσης αποτέλεσε διαμάχη γύρω από τον έλεγχο του εναέριου χώρου της Υεμένης. Μετά από βομβαρδισμούς που αποδόθηκαν στο Ριάντ εναντίον του αεροδρομίου της Σανάα, οι Χούθι εξαπέλυσαν για πρώτη φορά από το 2022 επιθέσεις σε σαουδαραβικό έδαφος, τερματίζοντας ουσιαστικά την ανακωχή.

Έκτοτε, οι αντάρτες έχουν εντείνει τις επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, πλήττοντας επανειλημμένα πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, αλλά και περιοχές γύρω από την πρωτεύουσα Ριάντ. Παράλληλα, στις αρχές Σεπτεμβρίου πραγματοποίησαν μεγάλη επίθεση στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας, εδραιώνοντας τον έλεγχό τους στην περιοχή του στρατηγικής σημασίας στενού Μπαμπ ελ Μάντεμπ.

Χθες, η σαουδαραβική συμμαχία κατηγόρησε επίσης τους Χούθι ότι στοχοποίησαν ηλεκτρικό μετασχηματιστή στη Μεδίνα, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για πολιτική υποδομή που τροφοδοτούσε το τέμενος του Προφήτη Μωάμεθ. Η Τουρκία καταδίκασε την επίθεση και επανέλαβε τη στήριξή της προς το Ριάντ, ζητώντας τον άμεσο τερματισμό τέτοιων ενεργειών. Από την πλευρά τους, οι Χούθι αρνήθηκαν πως επιτέθηκαν στη Μεδίνα, κάνοντας λόγο για «κατασκευασμένες και δυσφημιστικές κατηγορίες».

Οι τελευταίες αμοιβαίες επιθέσεις και οι βομβαρδισμοί γύρω από τη Σανάα επιβεβαιώνουν την περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου, μετατρέποντας την Υεμένη σε ένα ακόμη ενεργό μέτωπο της ευρύτερης αντιπαράθεσης που εξελίσσεται στη Μέση Ανατολή.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ