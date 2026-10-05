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Πτήση flydubai: Ο Νετανιάχου έδωσε εντολή να εξεταστούν τα μέτρα ασφαλείας για τις διεθνείς πτήσεις προς το Ισραήλ

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Εντολή για επανεξέταση των μέτρων ασφαλείας στις διεθνείς πτήσεις προς το Ισραήλ έδωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή την Κυριακή να εξεταστούν τα μέτρα ασφαλείας για τις διεθνείς πτήσεις προς το Ισραήλ, μετά την επίθεση που σημειώθηκε αυτή την εβδομάδα σε πτήση της εταιρίας Flydubai των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Ο πρωθυπουργός "Νετανιάχου ανέθεσε στον διευθυντή του συμβουλίου εθνικής ασφάλειας Σμουέλ Μπεν Έζρα να ορίσει έναν υπεύθυνο για να διενεργήσει ενδελεχή εξέταση όλων των πτυχών που συνδέονται με την ασφάλεια των αεροπορικών εταιριών του εξωτερικού που πραγματοποιούν πτήσεις με προορισμό το Ισραήλ", αναφέρει σε ανακοίνωση το γραφείο του πρωθυπουργού.

 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

#ΙΣΡΑΗΛ #ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΝΕΤΑΝΙΑΧΟΥ #FLYDUBAI

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