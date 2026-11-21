Τα αποτελέσματα της 9ης άτυπης ψηφοφορίας

Η Γκρίνσπαν έλαβε δέκα ψήφους υπέρ, τέσσερις κατά και μία ουδέτερη. Τρία από τα πέντε Μόνιμα Μέλη την στήριξαν και δύο την καταψήφισαν. Ήταν η μόνη υποψήφια που έφθασε σε αυτόν τον γύρο το όριο των εννέα θετικών ψήφων που απαιτούνται στην επίσημη ψηφοφορία.

Ο Ραφαέλ Γκρόσι έλαβε οκτώ ψήφους υπέρ, έξι κατά και μία ουδέτερη. Ακολούθησε η Λάνα Νουσεϊμπέ με επτά υπέρ, έξι κατά και δύο ουδέτερες. Και στις δύο περιπτώσεις, δύο Μόνιμα Μέλη τάχθηκαν υπέρ και τρία κατά. Η Κάρολιν Ροντρίγκες-Μπρικέτ έλαβε έξι υπέρ, έξι κατά και τρεις ουδέτερες ψήφους, με τρία Μόνιμα Μέλη υπέρ και δύο κατά.

Ο Φεριντούν Σινιρλίογλου συγκέντρωσε πέντε θετικές και δέκα αρνητικές ψήφους, με ένα Μόνιμο Μέλος υπέρ και τέσσερα κατά. Ο Ολάρα Οτούνου έλαβε τρεις θετικές και δώδεκα αρνητικές, με το σύνολο των Μόνιμων Μελών να τον καταψηφίζει. Η Μαρία Φερνάντα Εσπινόσα έλαβε δύο θετικές, δώδεκα αρνητικές και μία ουδέτερη ψήφο. Από τα Μόνιμα Μέλη, ένα την υποστήριξε, τρία την καταψήφισαν και ένα δεν εξέφρασε γνώμη. Η Ιβόν Μπάκι έλαβε μία θετική, δεκατρείς αρνητικές και μία ουδέτερη ψήφο, με τέσσερα Μόνιμα Μέλη κατά και ένα ουδέτερο.

Τα κόκκινα ψηφοδέλτια διακρίνουν τις ψήφους των πέντε Μόνιμων Μελών από εκείνες των δέκα εκλεγμένων μελών. Η ψηφοφορία παραμένει μυστική. Και οι οκτώ υποψηφιότητες έλαβαν αυτήν τη φορά τουλάχιστον δύο αρνητικές ψήφους από Μόνιμα Μέλη.

Στην επίσημη ψηφοφορία, η σύσταση απαιτεί τουλάχιστον εννέα θετικές ψήφους και καμία αρνητική από Μόνιμο Μέλος, ενώ η αποχή επιτρέπεται. Βάσει του άρθρου 97 του Καταστατικού Χάρτη, η Γενική Συνέλευση διορίζει τον Γενικό Γραμματέα κατόπιν σύστασης του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Σε ποια φάση βρίσκεται η διαδικασία

Το Συμβούλιο παραμένει στο στάδιο των άτυπων ψηφοφοριών. Μετά τον ένατο γύρο, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ στον ΟΗΕ πρέσβης Μάικ Γουόλτς δήλωσε ότι όσοι υποψήφιοι δεν έχουν συγκεντρώσει επαρκή στήριξη θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο απόσυρσης, ώστε το Συμβούλιο να επικεντρωθεί σε μικρότερο αριθμό υποψηφιοτήτων. Διπλωμάτες που μίλησαν στο Reuters εκτίμησαν ότι το αποτέλεσμα αυξάνει την πιθανότητα να μείνει προσωρινά κενή η θέση.

Τι θα συμβεί αν λήξει η θητεία χωρίς διάδοχο

Εάν έως τις 31 Δεκεμβρίου δεν έχει διοριστεί διάδοχος και δεν έχει συμφωνηθεί μεταβατική ρύθμιση, η θέση θα μείνει κενή από την 1η Ιανουαρίου 2027. Ο Καταστατικός Χάρτης δεν προβλέπει αυτόματη παράταση της θητείας του Γκουτέρες ή αυτόματη διαδοχή από την Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέα. Το ψήφισμα με το οποίο συστάθηκε η θέση του αναπληρωτή ορίζει ότι η θητεία του δεν μπορεί να υπερβαίνει εκείνη του Γενικού Γραμματέα.

Μεταξύ των μεταβατικών λύσεων που καταγράφει η πρωτοβουλία 1 for 8 Billion είναι η σύντομη παράταση της θητείας του Γκουτέρες ή ο προσωρινός διορισμός προσώπου που θα ασκεί τα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα, κατόπιν σύστασης του Συμβουλίου και απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Το Συμβούλιο και η Γενική Συνέλευση θα μπορούσαν να συνεχίσουν να συνεδριάζουν ακόμη και σε περίπτωση κενού.

Τα ιστορικά προηγούμενα

Το 1950, το Συμβούλιο Ασφαλείας ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση ότι αδυνατούσε να καταλήξει σε σύσταση για τη θέση του Γενικού Γραμματέα. Την 1η Νοεμβρίου η Συνέλευση ενέκρινε το ψήφισμα 492 (V), με το οποίο αποφάσισε ότι ο πρώτος Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο Νορβηγός Τρίγκβε Λι, θα παρέμενε στη θέση του για άλλα τρία χρόνια. Η απόφαση ελήφθη χωρίς σύσταση του Συμβουλίου και αφορούσε τη συνέχιση της θητείας του ήδη υπηρετούντος Γενικού Γραμματέα. Ο Λι υπέβαλε την παραίτησή του το 1952 και παρέμεινε στη θέση μέχρι να αναλάβει ο Νταγκ Χάμαρσκελντ, τον Απρίλιο του 1953.

Το 1961 υπήρξε πραγματικό κενό στη θέση. Ο Χάμαρσκελντ σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα στις 18 Σεπτεμβρίου, ενώ βρισκόταν ακόμη στη δεύτερη θητεία του. Στις 3 Νοεμβρίου, περίπου ενάμιση μήνα αργότερα, το Συμβούλιο Ασφαλείας συνέστησε με το ψήφισμα 168 τον διορισμό του Ου Θαντ από τη σημερινή Μιανμάρ, ως ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα. Η Γενική Συνέλευση τον διόρισε ομόφωνα την ίδια ημέρα για να καλύψει το υπόλοιπο της θητείας του Χάμαρσκελντ. Τον Νοέμβριο του 1962 ο Ου Θαντ διορίστηκε επισήμως Γενικός Γραμματέας.

Το 1966 χρησιμοποιήθηκε διαφορετική μεταβατική λύση. Στις 28 Οκτωβρίου το Συμβούλιο συνέστησε σύντομη παράταση της θητείας του Ου Θαντ και την 1η Νοεμβρίου η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την παραμονή του έως το τέλος της τότε τακτικής συνόδου της. Στις 2 Δεκεμβρίου, έπειτα από νέα σύσταση του Συμβουλίου, η Συνέλευση τον διόρισε για νέα θητεία, με λήξη στις 31 Δεκεμβρίου 1971. Η προσωρινή παράταση επέτρεψε τη συνέχιση της θητείας του ώσπου να ολοκληρωθούν οι διαβουλεύσεις.

Το 1981 η συμφωνία για νέο Γενικό Γραμματέα ήρθε μέσα στον Δεκέμβριο έπειτα από σειρά άτυπων ψηφοφοριών χωρίς ομοφωνία, θυμίζοντας τη σημερινή εικόνα του Συμβουλίου για το θέμα. Το Συμβούλιο συνέστησε τον Περουβιανό Χαβιέρ Πέρες δε Κουέγιαρ στις 11 Δεκεμβρίου και η Γενική Συνέλευση τον διόρισε στις 15 Δεκεμβρίου. Ανέλαβε την 1η Ιανουαρίου 1982, αμέσως μετά τη λήξη της θητείας του Κουρτ Βάλντχαϊμ.

Πηγή: ΑΜΠΕ