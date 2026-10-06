Αποκάλυψη CBS: Το Ισραήλ ήταν έτοιμο να καταρρίψει το αεροπλάνο της FlyDubai ακόμη και αν επέβαιναν 150 Ισραηλινοί

Το Ισραήλ είχε προετοιμαστεί ακόμη και για το ενδεχόμενο κατάρριψης του αεροσκάφους της FlyDubai, στο οποίο επέβαιναν περισσότεροι από 150 Ισραηλινοί, εάν κρινόταν ότι αποτελούσε άμεση απειλή για τη χώρα.

Αυτό ανέφεραν στο CBS News δύο ισραηλινές πηγές με άμεση γνώση του περιστατικού, αποκαλύπτοντας το παρασκήνιο των δραματικών στιγμών που εκτυλίχθηκαν κατά την πτήση 1073 από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, ο συγκυβερνήτης φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στον κυβερνήτη και να επιχείρησε να αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο του αεροσκάφους, με στόχο να το συντρίψει.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, το αεροσκάφος έχασε απότομα περίπου 14.000 πόδια ύψους, γεγονός που προκάλεσε άμεσο συναγερμό στις ισραηλινές Αρχές. Η Πολεμική Αεροπορία επιχείρησε να επικοινωνήσει με το πιλοτήριο, χωρίς όμως να λάβει απάντηση.

Ακολούθησε ενεργοποίηση του ειδικού πρωτοκόλλου για περιστατικά που θα μπορούσαν να παραπέμπουν σε επίθεση τύπου 11ης Σεπτεμβρίου. Συγκλήθηκε ειδική επιτροπή, δημιουργήθηκε κέντρο διοίκησης, μαχητικά απογειώθηκαν και ο ισραηλινός εναέριος χώρος έκλεισε προσωρινά.

Η επιχείρηση άλλαξε όταν διαπιστώθηκε ότι το αεροσκάφος, ενώ βρισκόταν περίπου 400 μίλια από το Ισραήλ, είχε στραφεί προς τη Σαουδική Αραβία. Τότε τα ισραηλινά μαχητικά ανακλήθηκαν, ενώ και η Σαουδική Αραβία απογείωσε δικά της αεροσκάφη.

Ο κυβερνήτης φέρεται να κατάφερε να αντισταθεί στον συγκυβερνήτη και να κρατήσει την κατάσταση υπό έλεγχο για αρκετό χρόνο ώστε να ανοίξει η πόρτα του πιλοτηρίου. Στη συνέχεια, Ισραηλινοί επιβάτες και μέλη του πληρώματος ακινητοποίησαν τον φερόμενο ως δράστη.

Δύο πιλότοι που ταξίδευαν εκτός υπηρεσίας ανέλαβαν στη συνέχεια τον έλεγχο της πτήσης και οδήγησαν το αεροσκάφος σε αναγκαστική προσγείωση στην Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας.

Το ισραηλινό πρωτόκολλο

Οι πηγές του CBS ανέφεραν ότι, εάν το αεροσκάφος συνέχιζε προς το Ισραήλ και έφτανε σε προκαθορισμένη απόσταση, ισραηλινά μαχητικά θα εισέρχονταν ακόμη και στον εναέριο χώρο της Ιορδανίας ώστε να πλησιάσουν την πτήση και να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβαινε.

Οι πιλότοι θα επιχειρούσαν οπτική επαφή τόσο με το πιλοτήριο όσο και με την καμπίνα των επιβατών, ώστε να αξιολογήσουν εάν υπήρχε αεροπειρατεία, πανικός ή απώλεια ελέγχου του αεροσκάφους.

Σε περίπτωση που επιβεβαιωνόταν ότι η πτήση είχε καταληφθεί, δεν υπήρχε επικοινωνία μέσω ασυρμάτου και το αεροσκάφος κατευθυνόταν προς πιθανό στόχο, θα ενημερώνονταν ο υπουργός Άμυνας και ο πρωθυπουργός.

Η τελική απόφαση για κατάρριψη θα μπορούσε να ληφθεί αποκλειστικά από τον πρωθυπουργό.

Κατά τις ίδιες πηγές, η λογική του πρωτοκόλλου είναι ότι, σε ακραίες συνθήκες, η καταστροφή ενός αεροσκάφους στον αέρα θα μπορούσε να θεωρηθεί μικρότερο κακό από μια επίθεση σε πυκνοκατοικημένη περιοχή, στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν ή σε κρίσιμες εγκαταστάσεις, όπως οι πύργοι Azrieli.

Σχεδίαζε την επίθεση πριν προσληφθεί

Νέα στοιχεία προκύπτουν και για τον φερόμενο ως δράστη.

Ισραηλινός αξιωματούχος ανέφερε στο CBS ότι ο συγκυβερνήτης, υπήκοος του Ομάν, φέρεται να είπε κατά την ανάκρισή του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ότι είχε σχεδιάσει την επίθεση πριν ακόμη προσληφθεί στη FlyDubai.

Πηγές που γνωρίζουν την έρευνα τον κατονομάζουν ως Χαμάμ αλ Χαμάμι και αναφέρουν ότι ο σχεδιασμός του ήταν να οδηγήσει το αεροσκάφος σε συντριβή στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν.

Ο ίδιος φέρεται να είχε ταξιδέψει στο παρελθόν στο Ισραήλ.

Η προκαταρκτική ισραηλινή έρευνα συγκλίνει προς το ενδεχόμενο επίθεσης από «μοναχικό λύκο», χωρίς μέχρι στιγμής να προκύπτει σύνδεση με οργανωμένο δίκτυο. Οι έρευνες, πάντως, συνεχίζονται και οι Αρχές εξετάζουν όλα τα σενάρια.