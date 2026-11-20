Την απομάκρυνση του επικεφαλής κυβερνοασφάλειας του Λευκού Οίκου, Sean Cairncross, αποφάσισε η κυβέρνηση Τραμπ, εν μέσω αυξανόμενης πίεσης για τον χειρισμό σειράς σοβαρών διαταραχών που σημειώθηκαν την τελευταία εβδομάδα, σύμφωνα με το Cybernews.
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Η αποχώρηση του Sean Cairncross έρχεται εν μέσω αυξανόμενης κριτικής προς την κυβέρνηση Τραμπ για τη διαχείριση των πρόσφατων αναταράξεων, που επηρέασαν εκατοντάδες εκατομμύρια χρήστες της Microsoft και περισσότερες από 18.000 πτήσεις.
Η εξέλιξη έρχεται μετά από παγκόσμια διακοπή λειτουργίας που επηρέασε εκατοντάδες εκατομμύρια χρήστες της Microsoft, καθώς και αναστολή των αεροπορικών μετακινήσεων σε εθνικό επίπεδο στις ΗΠΑ, με περισσότερες από 18.000 πτήσεις να επηρεάζονται.
Η απομάκρυνση του Cairncross αποτελεί την πρώτη σημαντική αλλαγή προσώπου στην κυβέρνηση μετά τα περιστατικά.
Ο ίδιος είχε την ευθύνη για την εποπτεία της πολιτικής και της στρατηγικής κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.
Προσωρινά τη θέση του αναμένεται να αναλάβει η Kirsten Davies, επικεφαλής πληροφορικής του υπουργείου Άμυνας, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τις εξελίξεις στον Λευκό Οίκο.
«Ο πρόεδρος υποστήριξε πλήρως την απόλυση του Sean Cairncross από τη θέση του», δήλωσε η ίδια πηγή, η οποία μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας.
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