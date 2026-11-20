Το δικαστήριο Ζαμοσκβορέτσκι της Μόσχας έκρινε την Πέμπτη (19/11) τον Τσαλίκοφ ένοχο για 12 περιπτώσεις υπεξαίρεσης, νομιμοποίηση παράνομων εσόδων και δύο περιπτώσεις δωροληψίας.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Interfax και την εφημερίδα Kommersant, του επιβλήθηκε ποινή δέκα ετών σε σωφρονιστική αποικία αυστηρού καθεστώτος και πρόστιμο 500 εκατομμυρίων ρουβλίων, περίπου 6,1 εκατομμυρίων δολαρίων.

Παράλληλα, το δικαστήριο τον υποχρέωσε να καταβάλει στο ρωσικό υπουργείο Άμυνας αποζημίωση ύψους 6,58 δισεκατομμυρίων ρουβλίων, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 80 εκατομμύρια δολάρια.

Αποφασίστηκε επίσης η αφαίρεση των κρατικών παρασήμων και διακρίσεών του, καθώς και η απαγόρευση ανάληψης δημόσιου αξιώματος για 15 χρόνια μετά την αποφυλάκισή του.

Υπερτιμολογήσεις έως 40% σε στρατιωτικές προμήθειες

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρέθηκαν κρατικές συμβάσεις για την προμήθεια στρατιωτικών στολών και άλλων ειδών ρουχισμού μέσω της εταιρείας Voentorg, η οποία προμήθευε τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, σε 12 συμβάσεις που υπογράφηκαν την περίοδο 2019–2023, οι τιμές των προμηθειών είχαν διογκωθεί κατά 30% έως 40%.

Οι ανακριτικές αρχές υποστήριξαν ότι μέσω του συγκεκριμένου συστήματος υπεξαιρέθηκαν συνολικά περίπου 6,58 δισεκατομμύρια ρούβλια.

Η υπόθεση αφορά προμήθειες που πραγματοποιήθηκαν τόσο πριν όσο και μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022.

Απαλλάχθηκε από την κατηγορία για εγκληματική οργάνωση

Παρά τη βαριά καταδίκη, ο Τσαλίκοφ απαλλάχθηκε από την κατηγορία της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης με κατάχρηση της υπηρεσιακής του θέσης.

Η εισαγγελία απέσυρε τη συγκεκριμένη κατηγορία, κρίνοντας ότι δεν είχε αποδειχθεί, ενώ το δικαστήριο τερμάτισε τη σχετική ποινική δίωξη.

Η εισαγγελική αρχή είχε ζητήσει την επιβολή ποινής κάθειρξης 18 ετών.

Ο πρώην αξιωματούχος, ο οποίος βρισκόταν σε κατ' οίκον περιορισμό από τον Μάρτιο, αρνήθηκε τις κατηγορίες.

«Τιμωρία είναι όταν υπάρχει κάτι για το οποίο πρέπει να τιμωρηθεί κάποιος. Και όταν δεν υπάρχει, πώς ονομάζεται αυτό;», δήλωσε πριν από την ανακοίνωση της απόφασης.

Μετά την ετυμηγορία, συνελήφθη μέσα στη δικαστική αίθουσα.

Κατασχέσεις πολυτελών ακινήτων και περιουσιακών στοιχείων

Το δικαστήριο διέταξε επίσης την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με τις πράξεις για τις οποίες καταδικάστηκε.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται χρηματικά ποσά ύψους 50 εκατομμυρίων ρουβλίων, που θεωρήθηκαν προϊόν δωροδοκίας, καθώς και ποσό αντίστοιχο της αξίας αυτοκινήτου Porsche Macan, μοτοσικλέτα και πολυτελής οικιακός εξοπλισμός.

Είχε προηγηθεί, τον Μάιο, ξεχωριστή δικαστική απόφαση για την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων του Τσαλίκοφ και προσώπων του περιβάλλοντός του, συνολικής αξίας 5,5 δισεκατομμυρίων ρουβλίων.

Ο στενός συνεργάτης του Σοϊγκού

Ο Ρουσλάν Τσαλίκοφ υπήρξε επί δεκαετίες στενός συνεργάτης του Σεργκέι Σοϊγκού, τον οποίο ακολούθησε αρχικά στο υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων και στη συνέχεια στο υπουργείο Άμυνας.

Ανέλαβε τη θέση του πρώτου αναπληρωτή υπουργού Άμυνας το 2015 και παρέμεινε σε αυτήν έως το 2024, όταν απομακρύνθηκε μετά την αντικατάσταση του Σοϊγκού από την ηγεσία του υπουργείου.

Η καταδίκη του προστίθεται σε σειρά υποθέσεων διαφθοράς που έχουν πλήξει υψηλόβαθμα στελέχη της προηγούμενης ηγεσίας του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

Μεταξύ αυτών βρίσκεται και ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Τιμούρ Ιβανόφ, ο οποίος καταδικάστηκε τον Ιούλιο του 2025 σε κάθειρξη 13 ετών για ξεχωριστή υπόθεση υπεξαίρεσης.