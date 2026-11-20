Τον παγκόσμιο ενθουσιασμό για την κυκλοφορία του Grand Theft Auto VI επιχειρεί να εκμεταλλευτεί η Ρωσία, χρησιμοποιώντας την αισθητική του δημοφιλούς βιντεοπαιχνιδιού σε διαφημιστική εκστρατεία στρατολόγησης για τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Η Ρωσία «επιστρατεύει» το GTA VI για τον πόλεμο στην Ουκρανία – Η αφίσα στρατολόγησης που αντιγράφει το παιχνίδι (εικόνα)
Με σύνθημα «Διάλεξε τη δική σου αποστολή», το ρωσικό υπουργείο Άμυνας αξιοποιεί την κυκλοφορία του GTA VI για να προσελκύσει στρατιώτες
Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δημοσίευσε την Πέμπτη (19/11), ημέρα κυκλοφορίας του GTA VI, αφίσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που παραπέμπει ευθέως στο χαρακτηριστικό εξώφυλλο του παιχνιδιού, συνοδευόμενη από το σύνθημα «Διάλεξε τη δική σου αποστολή».
Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), η εικόνα αντικαθιστά τους χαρακτήρες και τα οχήματα του παιχνιδιού με Ρώσους στρατιώτες, άρματα μάχης, πυραύλους, μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ελικόπτερα και πολεμικά πλοία.
Οι στρατιώτες εμφανίζονται να φέρουν τη ρωσική σημαία και το σύμβολο «Ζ», το οποίο έχει συνδεθεί με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.
Από το GTA στη στρατολόγηση
Η αφίσα δεν περιορίζεται στην οπτική αναπαραγωγή του παιχνιδιού. Στη θέση του γνωστού λογότυπου «Grand Theft Auto» αναγράφεται στα ρωσικά «Υπηρεσία με συμβόλαιο», ενώ ο αριθμός «VI» αντικαθίσταται από το «117», τον αριθμό επικοινωνίας του ρωσικού υπουργείου Άμυνας για όσους ενδιαφέρονται να καταταγούν.
Όπως μεταδίδουν τα ρωσικά μέσα Meduza και RTVI, η ανάρτηση καλεί τους πολίτες να επιλέξουν τη δική τους «αποστολή», συνδέοντας με αυτόν τον τρόπο τη στρατιωτική υπηρεσία με τη λογική των αποστολών του δημοφιλούς παιχνιδιού.
Σύμφωνα με το AFP, η ανάλυση της εικόνας μέσω του εργαλείου ανίχνευσης SynthID της Google έδειξε ότι χρησιμοποιήθηκε τεχνητή νοημοσύνη για τη δημιουργία ή την επεξεργασία της.
Η προσπάθεια προσέλκυσης νέων στρατιωτών
Η διαφημιστική κίνηση εντάσσεται στις ευρύτερες προσπάθειες της Μόσχας να προσελκύσει νέους στρατιώτες για τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία.
Οι ρωσικές αρχές προσφέρουν υψηλούς μισθούς και οικονομικά μπόνους σε όσους υπογράφουν συμβόλαια στρατιωτικής υπηρεσίας, επιδιώκοντας να προσελκύσουν κυρίως εργαζομένους με χαμηλά εισοδήματα.
Η Ρωσία δεν δημοσιοποιεί επίσημο συνολικό απολογισμό των στρατιωτικών απωλειών της στον πόλεμο. Η ρωσική υπηρεσία του BBC και το ανεξάρτητο μέσο Mediazona καταγράφουν και επαληθεύουν θανάτους στρατιωτών, αξιοποιώντας δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες και ανακοινώσεις.
Η κυκλοφορία του GTA VI, στις 19 Νοεμβρίου, έπειτα από 13 χρόνια αναμονής από την προηγούμενη βασική έκδοση της σειράς, προσέφερε στη Μόσχα μια ευκαιρία να συνδέσει τη στρατολογική της εκστρατεία με ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα της παγκόσμιας βιομηχανίας βιντεοπαιχνιδιών.
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