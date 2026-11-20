Όλα ξεκίνησαν στις 9 Νοεμβρίου, όταν ο Τεαχόνγκ Κιμ δημοσίευσε βίντεο στο οποίο τραγουδούσε την «Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη» της Κατερίνας Λιόλιου, από τη Νότια Κορέα.

Η ερμηνεία του προκάλεσε ενθουσιασμό στους Έλληνες χρήστες του διαδικτύου, οι οποίοι άρχισαν να αναδημοσιεύουν το βίντεο και να τον ακολουθούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Λίγες ημέρες αργότερα, ο ίδιος επέστρεψε με ακόμη μία επιτυχία της Λιόλιου, τον «Λογαριασμό», συνεχίζοντας να κερδίζει θετικά σχόλια.

Η αφιέρωση στον Γιώργο Μαζωνάκη

Στην πιο πρόσφατη ανάρτησή του, ο Νοτιοκορεάτης επέλεξε να ερμηνεύσει το «Σαν Ήμουν Παιδί» του Γιώργου Μαζωνάκη, αφιερώνοντας το βίντεο στη μνήμη του τραγουδιστή, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου 2026.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε:

«Στη μνήμη του σπουδαίου μουσικού Γιώργου Μαζωνάκη… 4/3/1972 – 9/9/2026. Αιωνία του η μνήμη. Θερμά συλλυπητήρια και αγάπη σε όλους τους Έλληνες από την Κορέα».

Ο Τεαχόνγκ Κιμ εξηγεί στο προφίλ του ότι ζει στη Νότια Κορέα, δεν μιλά ελληνικά και αγαπά ιδιαίτερα την ελληνική λαϊκή μουσική.

Οι αναρτήσεις του έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον εκατοντάδων Ελλήνων χρηστών, αποδεικνύοντας ότι τα ελληνικά τραγούδια μπορούν να βρουν κοινό ακόμη και χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά.