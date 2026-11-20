Η Σβάλμπε, η οποία γεννήθηκε στις 10 Μαρτίου 1914, κατέρριψε στις 14 Οκτωβρίου το εθνικό ρεκόρ μακροζωίας, φτάνοντας σε ηλικία 112 ετών και 218 ημερών.

Μόλις δύο ημέρες αργότερα, η δανική εφημερίδα Kristeligt Dagblad αποκάλυψε ότι υπήρξε μέλος του Εθνικοσοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος της Δανίας (DNSAP), το οποίο συνεργαζόταν με τις γερμανικές δυνάμεις κατοχής.

Η ίδια επιβεβαίωσε τότε ότι είχε ενταχθεί στο κόμμα, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι το έκανε έπειτα από παρότρυνση του συζύγου της και ότι δεν συμμεριζόταν τη ναζιστική ιδεολογία.

Τα αρχεία αποκάλυψαν δύο ηγετικές θέσεις

Νεότερη έρευνα του δανικού μέσου Frihedsbrevet, η οποία δημοσιοποιήθηκε στις 16 Νοεμβρίου, έφερε στο φως στοιχεία που δείχνουν ότι η συμμετοχή της Σβάλμπε δεν περιοριζόταν στην απλή ιδιότητα του μέλους.

Σύμφωνα με έγγραφα των Εθνικών Αρχείων της Δανίας, η 112χρονη είχε διατελέσει προσωρινή επικεφαλής τοπικής κομματικής ομάδας και επικεφαλής της γυναικείας οργάνωσης του DNSAP στην πόλη Χόλστεμπρο, από τον Αύγουστο του 1943 έως τον Ιούλιο του 1944.

Ο σύζυγός της κατείχε επίσης ηγετική θέση στην τοπική οργάνωση του κόμματος, από τον Νοέμβριο του 1942 έως τον Ιούλιο του 1944.

Ο ιστορικός Κλάους Μπούντγκααρντ Κρίστενσεν, ο οποίος εξέτασε τα στοιχεία, εκτίμησε ότι η Σβάλμπε διαδραμάτιζε σημαντικότερο ρόλο από εκείνον ενός απλού μέλους.

Ωστόσο, τα αρχειακά έγγραφα δεν περιγράφουν τις συγκεκριμένες αρμοδιότητές της ούτε την έκταση της δραστηριότητάς της.

«Απλώς έκανα ό,τι θεωρούσε σωστό ο σύζυγός μου»

Όταν δημοσιοποιήθηκε αρχικά η συμμετοχή της στο ναζιστικό κόμμα, η Σβάλμπε δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο TV Midtvest ότι δεν είχε ιδιαίτερη γνώση των πολιτικών θέσεων της οργάνωσης.

Υποστήριξε ότι δεν ενδιαφερόταν για την πολιτική και ότι ακολούθησε την απόφαση του συζύγου της να ενταχθούν στο κόμμα.

Παράλληλα, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για τη δημοσιότητα που έλαβε το ζήτημα, θεωρώντας άδικο να δέχεται επικρίσεις τόσες δεκαετίες αργότερα.

Οι νεότερες αποκαλύψεις, ωστόσο, έθεσαν υπό αμφισβήτηση την εικόνα της περιορισμένης εμπλοκής που είχε παρουσιάσει.

Αποσύρθηκε από την πώληση η βιογραφία της

Η υπόθεση προκάλεσε αναταράξεις και στον εκδοτικό χώρο της Δανίας.

Στις 8 Οκτωβρίου είχε κυκλοφορήσει η βιογραφία της Σβάλμπε με τίτλο «Vi skal have noget at grine af» («Χρειαζόμαστε κάτι για να γελάσουμε»), γραμμένη από τους Φρέντερικ Χελμς και Λίνε Μορέλ Χολμ, εργαζομένους του TV Midtvest.

Το βιβλίο γνώρισε εμπορική επιτυχία, χωρίς όμως να περιλαμβάνει αναφορές στο ναζιστικό παρελθόν της.

Αρχικά, ο εκδοτικός οίκος Gyldendal ανακοίνωσε ότι θα προχωρούσε σε προσθήκες στις επόμενες εκδόσεις. Μετά την αποκάλυψη των ηγετικών θέσεων της Σβάλμπε, ωστόσο, αποφάσισε στις 19 Νοεμβρίου να αποσύρει το βιβλίο από την πώληση, προκειμένου να εξετάσει εκ νέου το περιεχόμενό του.

Η οικογένεια της 112χρονης ανέφερε ότι η ίδια έχει επηρεαστεί βαθιά από τη δημοσιότητα και ζήτησε από τα μέσα ενημέρωσης να σεβαστούν την κατάσταση της υγείας και την ιδιωτικότητά της.

Οι αποκαλύψεις επανέφεραν στη δημόσια συζήτηση της Δανίας τη συμμετοχή πολιτών της χώρας στο ναζιστικό κίνημα κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, από το 1940 έως το 1945.