Οι παγετώνες στην Ελβετία συρρικνώνονται με ταχύτατους ρυθμούς, έχοντας χάσει μέσα στο 2026 το 5% του πάγου τους, σύμφωνα με στοιχεία του Ελβετικού Δικτύου Παρακολούθησης Παγετώνων (GLAMOS) και της Επιτροπής για την Παρατήρηση της Κρυόσφαιρας της Ελβετικής Ακαδημίας Επιστημών.
«Λιώνουν» οι παγετώνες της Ελβετίας: Έχασαν 5% του πάγου τους μέσα σε έναν χρόνο
Οι ελβετικοί παγετώνες συρρικνώνονται με ταχύτατους ρυθμούς, ενώ μέσα σε πέντε χρόνια έχουν χάσει σχεδόν το ένα πέμπτο του πάγου τους.
Η έκθεση καταγράφει την επιτάχυνση της υποχώρησης των παγετώνων, καθώς τα χρόνια ακραίας τήξης εξελίσσονται πλέον σε συχνό φαινόμενο. Κατά την τελευταία πενταετία, οι ελβετικοί παγετώνες έχασαν σχεδόν το ένα πέμπτο του πάγου τους, γεγονός που απειλεί τα μελλοντικά αποθέματα νερού και θέτει ερωτήματα για τη μακροπρόθεσμη επιβίωση των ευρωπαϊκών πεδίων πάγου.
Ο συνδυασμός ενός χειμώνα με πολύ περιορισμένες χιονοπτώσεις και θερμοκρασιών-ρεκόρ το καλοκαίρι προκάλεσε, σύμφωνα με τους ειδικούς, «τεράστια» τήξη.
«Βλέπουμε ακραία χρόνια σχεδόν κάθε χρόνο πλέον και αυτή είναι πραγματικά μια ανησυχητική κατάσταση», δήλωσε ο Matthias Huss, διευθυντής του GLAMOS.
Ωστόσο, ο ρυθμός απώλειας πάγου δεν έχει φτάσει ακόμη τα επίπεδα-ρεκόρ του 2022. Τότε, σύννεφα σκόνης από τη Βόρεια Αφρική κάλυψαν το χιόνι και επιτάχυναν το λιώσιμο, εξήγησε ο Huss.
Ο μεγαλύτερος παγετώνας της Ελβετίας, ο Aletsch, κατέγραψε φέτος τη μεγαλύτερη τήξη. Παράλληλα, ο παγετώνας de Tsanfleuron έχασε περισσότερα από τέσσερα μέτρα (13 πόδια) από το μέσο πάχος του. Ο Huss ανέφερε ότι κάτι τέτοιο θα ήταν αδιανόητο πριν από μερικά χρόνια.
Συνολικά, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι οι ελβετικοί παγετώνες έχασαν περίπου 2,2 τρισεκατομμύρια λίτρα νερού μόνο από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο. Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί σε περισσότερες από τέσσερις φορές την ετήσια κατανάλωση πόσιμου νερού των ελβετικών νοικοκυριών.
Η τήξη των παγετώνων έχει ως θετική παρενέργεια τη μείωση της έλλειψης νερού κατά τους θερινούς μήνες.
Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι το όφελος αυτό περιορίζεται όσο συρρικνώνονται οι παγωμένες εκτάσεις και μειώνεται το μέγεθος των παγετώνων.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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