Λίβανος: Αποτράπηκε θαλάσσια μεταφορά Σύρων προς την Κύπρο

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από πληροφορίες που συγκέντρωσαν εξειδικευμένες μονάδες του Κλάδου Πληροφοριών. Οι λιβανικές αρχές εντατικοποίησαν την παρακολούθηση, με στόχο να εντοπίσουν τους εμπλεκομένους και να αποτρέψουν την αναχώρηση πριν από την προγραμματισμένη θαλάσσια μεταφορά.

Οι έρευνες οδήγησαν στον εντοπισμό του δωματίου όπου διέμεναν οι Σύροι, εν αναμονή της μεταφοράς τους. Το κατάλυμα ανήκε σε Σύρο υπήκοο, γεννημένο το 1986, τον οποίο η ανακοίνωση αναφέρει με τα αρχικά Μ.Μ. Συνελήφθησαν ο Μ.Μ. και εννέα Σύροι.

Κατά την ανάκριση, οι συλληφθέντες ανέφεραν ότι ένας Λιβανέζος και ένας Σύρος προετοίμαζαν την παράνομη μεταφορά τους. Είπαν επίσης ότι οι δύο διακινητές είχαν εισπράξει 5.000 δολάρια για κάθε άτομο ως αντίτιμο για το ταξίδι.

Η Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων των Δυνάμεων Εσωτερικής Ασφάλειας ενέταξε την επιχείρηση στη συνεχή προσπάθεια αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης από τις βόρειες ακτές του Λιβάνου προς ευρωπαϊκές χώρες, με τη χρήση επισφαλών σκαφών.

Οι συλληφθέντες παραδόθηκαν στην αρμόδια αρχή, αφού ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες και κατόπιν οδηγιών της αρμόδιας δικαστικής αρχής. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπόλοιπων εμπλεκομένων.

Πηγή: ΚΥΠΕ