Στην τουρκική Βουλή η «Συμφωνία της Μέκκας»

Η εξέλιξη ακολουθεί συνεδρίαση στο Ριάντ, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του τριμερούς αμυντικού σχήματος. Συμμετείχαν ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, στρατηγός Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου.

Όπως μεταδίδει ο τουρκικός Τύπος, στη συνάντηση εξετάστηκε η παροχή στρατιωτικής υποστήριξης στη Σαουδική Αραβία, εν μέσω αυξανόμενων κινδύνων ασφαλείας στην περιοχή και κυρίως των επιθέσεων των Χούθι.

Το πλήρες κείμενο της συμφωνίας δεν έχει δημοσιοποιηθεί μέχρι στιγμής, γεγονός που έχει πυροδοτήσει συζήτηση στην Τουρκία σχετικά με το εύρος των δεσμεύσεων των τριών χωρών.

Το ζήτημα συνδέεται και με το άρθρο 90 του τουρκικού Συντάγματος, το οποίο προβλέπει την κοινοβουλευτική έγκριση διεθνών συμφωνιών υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Ο βουλευτής Κωνσταντινούπολης Ναμίκ Ταν είχε θέσει το θέμα της νομικής ισχύος της συμφωνίας, διερωτώμενος πώς μπορεί να εφαρμόζεται χωρίς να έχει προηγηθεί έγκριση από την τουρκική Εθνοσυνέλευση. Ζήτησε επίσης να διευκρινιστεί αν πρόκειται για συμφωνία κοινής άμυνας, μνημόνιο κατανόησης ή άλλο είδος κειμένου.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η «Συμφωνία της Μέκκας» προβλέπει στενή αμυντική συνεργασία μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν. Στο κείμενο αποδίδεται επίσης ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής που παραπέμπει στο άρθρο 5 του ΝΑΤΟ.

Ωστόσο, έως ότου δημοσιοποιηθεί το κείμενο, δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί το ακριβές περιεχόμενό του ούτε η έκταση των στρατιωτικών υποχρεώσεων των τριών χωρών.

Στη συνεδρίαση του Ριάντ συζητήθηκαν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αιτήματα για την παροχή στρατιωτικού εξοπλισμού και προσωπικού στη Σαουδική Αραβία.

Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη αν η στήριξη θα περιοριστεί σε εξοπλισμό και τεχνική συνδρομή ή αν θα μπορούσε να περιλαμβάνει ανάπτυξη τουρκικού ή πακιστανικού στρατιωτικού προσωπικού σε σαουδαραβικό έδαφος.

Πηγή: ΚΥΠΕ