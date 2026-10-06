Ισραηλινοί έποικοι ξυλοκόπησαν την Τρίτη τον φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) Τζααφάρ Αστιγιέ και πυροβόλησαν προς την κατεύθυνσή του και προς έναν συνάδελφό του, ενώ οι δύο δημοσιογράφοι κάλυπταν τη συνεχιζόμενη βία εποίκων εναντίον Παλαιστινίων που μάζευαν ελιές στη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με το Πρακτορείο.
Επίθεση Ισραηλινών εποίκων σε φωτορεπόρτερ του AFP στη Δυτική Όχθη
Ο φωτογράφος Τζααφάρ Αστιγιέ ξυλοκοπήθηκε και τραυματίστηκε ενώ κάλυπτε τη βία εποίκων κατά Παλαιστινίων που μάζευαν ελιές. Οι δράστες πήραν τον φωτογραφικό του εξοπλισμό.
Ο 58χρονος Αστιγιέ, έμπειρος φωτογράφος του διεθνούς πρακτορείου στα παλαιστινιακά εδάφη, υπέστη μώλωπες στο κεφάλι και στον κορμό και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, μέλη της οικογένειάς του και συναδέλφους δημοσιογράφους.
Ο Αστιγιέ και ο συνάδελφός του στο AFP, Τζον Γουέσελς, βρίσκονταν κοντά στο χωριό Άκραμπα, στο βόρειο τμήμα της Δυτικής Όχθης, όταν είδαν έναν Ισραηλινό στρατιώτη να κρατά έναν άνδρα, την ώρα που ντόπιοι Παλαιστίνιοι μάζευαν ελιές.
Ξαφνικά, ένα τετράτροχο όχημα κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα προς τους δημοσιογράφους, οι οποίοι βρίσκονταν στην κορυφή ενός λόφου, και ένας άνδρας που επέβαινε σε αυτό άρχισε να πυροβολεί. Ένας Παλαιστίνιος έπεσε στο έδαφος και μεταφέρθηκε επίσης στο νοσοκομείο με τραύμα από σφαίρα στο πόδι, σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο.
Στη συνέχεια, τουλάχιστον έξι ακόμη άτομα κατευθύνθηκαν προς τους δημοσιογράφους πυροβολώντας, σύμφωνα με το Πρακτορείο. Καθώς ο Αστιγιέ προσπαθούσε να μπει σε αυτοκίνητο, δύο άνδρες έπεσαν πάνω του και τον χτύπησαν επανειλημμένα με τα όπλα τους.
Ο Αστιγιέ, ο οποίος είναι Παλαιστίνιος, έχει τις αισθήσεις του και βρίσκεται υπό 24ωρη παρακολούθηση σε νοσοκομείο της Ναμπλούς, όπου θα υποβληθεί σε ακτινογραφίες, δήλωσε ο γιος του.
Οι δράστες πήραν επίσης τον φωτογραφικό εξοπλισμό του, σύμφωνα με τον Γουέσελς.
Η επίθεση σημειώθηκε παρά την παρουσία τουλάχιστον δώδεκα πλήρως εξοπλισμένων Ισραηλινών στρατιωτών, σε απόσταση περίπου 500 μέτρων, σύμφωνα με τον Γουέσελς.
Το AFP καταδίκασε την επίθεση.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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