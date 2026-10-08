«Είναι τρελό, είναι όλοι τρελοί»: Η πρώτη αντίδραση της Αν Κάρσον για το Νόμπελ Λογοτεχνίας

«Είναι τρελό. Είναι όλοι τρελοί», είπε σε σύντομη συνέντευξή της στην ισλανδική τηλεόραση.

Εμβληματική ελληνίστρια, η Αν Κάρσον τιμήθηκε σήμερα με το Νόμπελ Λογοτεχνίας για «το θαρραλέο και ευρηματικό της έργο».

Το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2026 τιμά το θαρραλέο και ευρηματικό έργο της Αν Κάρσον

Η καναδή συγγραφέας και ποιήτρια Αν Κάρσον (Anne Carson) τιμάται με το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2026 «για το τολμηρό και ευρηματικό της έργο το οποίο μέσα από έναν παιγνιδιάρικο διάλογο με την κλασσική παράδοση έχει δημιουργήσει νέες φόρμες για την σύγχρονη λογοτεχνία», δηλώνει στην ανακοίνωσή της η γραμματέας της Σουηδικής Ακαδημίας Ινγκριντ Κάρλμπεργκ.

Η Ακαδημία είχε τη ευκαιρία να ανακοινώσει αμέσως την είδηση στην καναδή συγγραφέα που βρίσκεται στην Ισλανδία όπου εκείνη την ώρα «άκουγε τον άνεμο».

«Δεν είχαμε πολύ χρόνο για να μιλήσουμε. Αιφνιδιάστηκε, αλλά ήταν ευχαριστημένη. Το κατάλαβα από την φωνή της», είπε η Ινγκριντ Κάρλμπεργκ.

Η Αν Κάρσον είναι γνωστή για το αλησμόνητο έργο της «Nox» που κυκλοφόρησε το 2010 στην μνήμη του αδελφού της Μάικλ που εξαφανίσθηκε μυστηριωδώς πριν πεθάνει στην Δανία το 2000, εξηγεί η Ακαδημία. Το έργο ξεδιπλώνεται σαν ακορντεόν, σαν μία ενιαία σελίδα μήκους πολλών μέτρων.

Γεννημένη στο Τορόντο στις 21 Ιουνίου 1950, η Αν Κάρσον μυήθηκε στα ελληνικά από έναν καθηγητή της των λατινικών που της διδάσκει την αρχαία ελληνική γλώσσα κατά την διάρκεια του διαλείμματος για το μεσημεριανό γεύμα στο λύκειο. Αργότερα, θα εγκαταλείψει δύο φορές το πανεπιστήμιο για να πάρει τελικά το διδακτορικό της στα κλασσικά γράμματα από το Πανεπιστήμιο του Τορόντο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ