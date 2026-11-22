«Οι πιθανότητες να εξασφαλίσει ο κόσμος μια συμφωνία μειώνονται ώρα με την ώρα», δήλωσε την Κυριακή (22/11) ο υπουργός Κλίματος και Ενέργειας της Ιρλανδίας, Ντάρα Ο’ Μπράιεν, η χώρα του οποίου ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Ιρλανδός υπουργός εξέφρασε την έντονη απογοήτευση της ΕΕ για το περιεχόμενο της προτεινόμενης συμφωνίας.

«Το σχέδιο στερείται της φιλοδοξίας που απαιτείται για την αντιμετώπιση αυτής της κλιματικής κρίσης. Είμαστε πολύ απογοητευμένοι από αυτό», τόνισε.

Νέο σχέδιο συμφωνίας χωρίς αναφορά στα ορυκτά καύσιμα

Το νέο σχέδιο απόφασης παρουσιάστηκε την Κυριακή, δύο ημέρες μετά την προγραμματισμένη ολοκλήρωση της διάσκεψης, χωρίς ωστόσο να έχει εξασφαλιστεί η έγκριση των συμμετεχόντων.

Το μεγαλύτερο σημείο διαφωνίας παραμένει η απουσία ρητής αναφοράς στα ορυκτά καύσιμα, δηλαδή στο πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και τον άνθρακα, τα οποία αποτελούν βασική αιτία της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Αντί να περιλαμβάνει νέα δέσμευση για τον περιορισμό της χρήσης τους, το κείμενο παραπέμπει σε προηγούμενη διάσκεψη του ΟΗΕ, κατά την οποία οι κυβερνήσεις είχαν συμφωνήσει στη σταδιακή μετάβαση μακριά από τα ορυκτά καύσιμα.

Παράλληλα, το σχέδιο αναγνωρίζει για πρώτη φορά ότι η άνοδος της παγκόσμιας θερμοκρασίας βρίσκεται σε τροχιά υπέρβασης του ορίου του 1,5 βαθμού Κελσίου, το οποίο οι χώρες είχαν δεσμευτεί να προσπαθήσουν να διατηρήσουν.

Προτείνει, επίσης, την ταχύτερη ανάπτυξη τεχνολογιών απομάκρυνσης διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα, με στόχο να καταστεί δυνατή η μελλοντική αντιστροφή της υπέρβασης του θερμοκρασιακού ορίου.

Πιέσεις από τη Σαουδική Αραβία και τις πετρελαιοπαραγωγές χώρες

Σύμφωνα με παρατηρητές των διαπραγματεύσεων, η Σαουδική Αραβία και άλλες μεγάλες πετρελαιοπαραγωγές χώρες άσκησαν έντονες πιέσεις ώστε να μην περιληφθεί ρητή αναφορά στα ορυκτά καύσιμα στο τελικό κείμενο, αλλά να διατηρηθούν οι προβλέψεις για τεχνολογίες απομάκρυνσης άνθρακα.

«Φαίνεται ότι διαπραγματευόμαστε με τους Σαουδάραβες», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Κλίματος του Τουβαλού, Μάινα Τάλια.

Εκπρόσωπος της σαουδαραβικής αντιπροσωπείας αρνήθηκε να σχολιάσει.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της COP31, Μουράτ Κουρούμ, εμφανίστηκε περισσότερο αισιόδοξος.

«Από όσα μπορούμε να δούμε, υπάρχει συναίνεση από μια μεγάλη πλειοψηφία. Μια συμβιβαστική λύση διαφαίνεται στον ορίζοντα», δήλωσε πριν από την προγραμματισμένη συνεδρίαση της ολομέλειας.

Ωστόσο, η συνεδρίαση αναβλήθηκε επανειλημμένα, καθώς συνεχίζονταν οι διπλωματικές επαφές της τελευταίας στιγμής.

«Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται στο χείλος του γκρεμού»

Η κατάσταση στην Αττάλεια αποτυπώνει το βάθος των διαφωνιών μεταξύ των χωρών που ζητούν ισχυρότερη δράση κατά της κλιματικής αλλαγής και εκείνων των οποίων οι οικονομίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα ορυκτά καύσιμα.

Αρκετές αντιπροσωπείες, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας των συνομιλιών, δεν απέκλεισαν το ενδεχόμενο να αποχωρήσουν από τη διάσκεψη χωρίς να έχει επιτευχθεί συμφωνία.

Η Τζένιφερ Μόργκαν, πρώην υπουργός Κλίματος της Γερμανίας και ανώτερη ερευνήτρια στη Σχολή Φλέτσερ του Πανεπιστημίου Ταφτς, άσκησε σκληρή κριτική στην προεδρία της COP31.

«Αφού η προεδρία αγνόησε τις απόψεις 150 χωρών και παρουσίασε ένα πολύ αδύναμο κείμενο, οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται στο χείλος του γκρεμού», δήλωσε.

Η εικόνα στους χώρους της διάσκεψης είναι ενδεικτική της παράτασης των συνομιλιών: πολλά περίπτερα και εγκαταστάσεις εστίασης έχουν ήδη αποσυναρμολογηθεί, ενώ οι αντιπροσωπείες εξακολουθούν να αναζητούν συμβιβασμό.

Αντιδράσεις για τις τεχνολογίες απομάκρυνσης άνθρακα

Ένα ακόμη σημείο αντιπαράθεσης αφορά την προώθηση τεχνολογιών που αποσκοπούν στην απομάκρυνση διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα.

Η περιβαλλοντική οργάνωση 350.org εξέφρασε την απογοήτευσή της τόσο για την απουσία ρητής αναφοράς στα ορυκτά καύσιμα όσο και για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης σχετικών τεχνολογιών.

«Η δέσμευση άνθρακα είναι μία από τις μεγαλύτερες απάτες της εποχής της υπέρβασης του ορίου θερμοκρασίας και οι ηγέτες μας βρίσκονται στα πρόθυρα να την αποδεχθούν», δήλωσε η διευθύντρια εκστρατειών και δικτύων της οργάνωσης, Σάρα Σο.

Οι επικριτές αυτών των τεχνολογιών υποστηρίζουν ότι παραμένουν ακριβές και δεν έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητά τους στην απαιτούμενη μεγάλη κλίμακα.

Εκφράζουν επίσης την ανησυχία ότι η συμπερίληψή τους σε μια διεθνή συμφωνία μπορεί να επιτρέψει τη συνέχιση της ανάπτυξης νέων έργων πετρελαίου και φυσικού αερίου, με την προσδοκία ότι οι εκπομπές θα αντισταθμιστούν στο μέλλον.

Το όριο του 1,5 βαθμού και το διακύβευμα της COP31

Η φετινή διάσκεψη πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, καθώς είναι η πρώτη μετά την επιβεβαίωση από αρμόδιο περιβαλλοντικό όργανο του ΟΗΕ ότι η αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας αναμένεται να ξεπεράσει το όριο του 1,5 βαθμού Κελσίου.

Το συγκεκριμένο όριο αποτέλεσε κεντρικό στόχο της Συμφωνίας του Παρισιού, πριν από περισσότερο από μία δεκαετία, καθώς η υπέρβασή του συνδέεται με αυξανόμενους κινδύνους ακραίων καιρικών φαινομένων και σοβαρότερων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Η Αυστραλία, που ηγείται των διαπραγματεύσεων με τη στήριξη της Τουρκίας, προσπαθεί να γεφυρώσει τις διαφορές μεταξύ των χωρών που είναι περισσότερο ευάλωτες στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης και εκείνων που εξαρτώνται οικονομικά από την παραγωγή ή την κατανάλωση ορυκτών καυσίμων.

Οι αντιπροσωπείες έχουν λάβει περιθώριο μερικών ωρών για να διατυπώσουν τις αντιρρήσεις τους επί του νέου σχεδίου, πριν από την επόμενη συνεδρίαση της ολομέλειας.

Πηγές: Reuters, EΡΤ