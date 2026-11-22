Το «ισραηλινό και ελληνικό λόμπι» των Ηνωμένων Πολιτειών κατηγόρησε ο Χακάν Φιντάν υποστηρίζοντας ότι μπλοκάρουν την άρση των αμερικανικών κυρώσεων CAATSA κατά της Τουρκίας, σχετικά με την προμήθεια των F -35.
Φιντάν: Ελληνικό και ισραηλινό λόμπι στις ΗΠΑ μπλοκάρουν την άρση των κυρώσεων CAATSA
Υποστήριξε ότι υπάρχουν και άλλες χώρες που έχουν προμηθευτεί ρωσικά οπλικά συστήματα S 400, χωρίς να έχουν υποστεί αντίστοιχες κυρώσεις.
Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών μιλώντας σε τηλεοπτική του συνέντευξη, ανέφερε ότι «η αμερικανική διοίκηση θέλει να προχωρήσει στην άρση των κυρώσεων αλλά η Άγκυρα πρέπει να εργαστεί συστηματικά προς αυτή την κατεύθυνση», όπως μετέδωσε η ανταποκρίτρια του ΕΡΤnews στην Τουρκία Ελβίρα Κρίθαρη.
Ο Φιντάν υποστήριξε, μάλιστα, ότι υπάρχουν και άλλες χώρες που έχουν προμηθευτεί ρωσικά οπλικά συστήματα, S 400 χωρίς να έχουν υποστεί αντίστοιχες κυρώσεις.
ΕΡΤ
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