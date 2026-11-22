Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών μιλώντας σε τηλεοπτική του συνέντευξη, ανέφερε ότι «η αμερικανική διοίκηση θέλει να προχωρήσει στην άρση των κυρώσεων αλλά η Άγκυρα πρέπει να εργαστεί συστηματικά προς αυτή την κατεύθυνση», όπως μετέδωσε η ανταποκρίτρια του ΕΡΤnews στην Τουρκία Ελβίρα Κρίθαρη.

Ο Φιντάν υποστήριξε, μάλιστα, ότι υπάρχουν και άλλες χώρες που έχουν προμηθευτεί ρωσικά οπλικά συστήματα, S 400 χωρίς να έχουν υποστεί αντίστοιχες κυρώσεις.

ΕΡΤ