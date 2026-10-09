Η θανάτωση από εκτελεστικό απόσπασμα του δράστη της επίθεσης με δεκατρείς νεκρούς και δεκάδες τραυματίες σε στρατιωτική βάση στην πολιτεία Τέξας (νότια), η οποία είχε διαπραχθεί το 2009, θα αναμεταδοθεί απευθείας τηλεοπτικά, δήλωσε χθες Πέμπτη αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Πολέμου.
ΗΠΑ: Σε απευθείας τηλεοπτική μετάδοση η εκτέλεση του δράστη της επίθεσης με 13 νεκρούς στο Φορτ Χουντ
Η εκτέλεση του Νιντάλ Χάσαν, του αμερικανικού μουσουλμάνου παλαιστινιακής καταγωγής ο οποίος είχε ανοίξει πυρ την 5η Νοεμβρίου 2009 στο ιατρικό κέντρο της πελώριας στρατιωτικής βάσης Φορτ Χουντ, «θα αναμεταδοθεί απευθείας»
Η εκτέλεση του Νιντάλ Χάσαν, του αμερικανικού μουσουλμάνου παλαιστινιακής καταγωγής ο οποίος είχε ανοίξει πυρ την 5η Νοεμβρίου 2009 στο ιατρικό κέντρο της πελώριας στρατιωτικής βάσης Φορτ Χουντ, «θα αναμεταδοθεί απευθείας», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο αξιωματούχος αυτός, ο οποίος εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί. Θα «ακολουθήσουν λεπτομέρειες», πρόσθεσε.
Νωρίτερα, σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από λογαριασμό συνδεόμενο με το Πεντάγωνο στο X, ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ είπε μεταξύ άλλων ότι η εκτέλεση θα είναι δημόσια.
Ο Νιντάλ Χασάν «θα τουφεκιστεί από στρατιώτες, όπως του πρέπει, και θα φροντίσουμε ο κόσμος να είναι σε θέση να το δει, (σ.σ. η εκτέλεση) θα είναι δημόσια», τόνισε ο υπουργός της κυβέρνησης του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο βίντεο, γυρισμένο προχθές Τετάρτη.
Ο στρατιωτικός ψυχίατρος, ο οποίος είχε χαρακτηριστεί «μοναχικός λύκος» πιστός στην Αλ Κάιντα, είχε δολοφονήσει 13 ανθρώπους, ανάμεσά τους 12 στρατιωτικούς, κι είχε τραυματίσει δεκάδες άλλους. Σκοπός του ήταν να τους εμποδίσει να πάνε να συμμετάσχουν στους πολέμους, που θεωρούσε «παράνομους», στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ.
Είχε τραυματιστεί από σφαίρα κατά τη διάρκεια της επίθεσης, είναι σήμερα εν μέρει παράλυτος.
Είχε καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών από στρατοδικείο το 2013.
Η εκτέλεσή του θα είναι η πρώτη στην οποία θα προχωρήσουν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις από το 1961.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.