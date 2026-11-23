«Εγώ έπεισα το διοικητικό συμβούλιο»

Σε τηλεφωνική συνέντευξή του στο CNBC, ο Τραμπ υποστήριξε ότι είχε επικοινωνήσει με μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia, τόσο άμεσα όσο και έμμεσα, προκειμένου να υποστηρίξει την επιστροφή του Χουάνγκ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η παρέμβασή του υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική, ενώ αποκάλυψε πως είχε συνομιλήσει προσωπικά με τον Χουάνγκ το βράδυ της Κυριακής.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η αμερικανική κυβέρνηση παρείχε διαβεβαιώσεις στην εταιρεία πως, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, η επαναφορά του δεν δημιουργεί κινδύνους για την εθνική ασφάλεια.

Ο Τραμπ υπερασπίστηκε τον Χουάνγκ, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν παράνομη συμπεριφορά εκ μέρους του. Η παραίτησή του είχε ακολουθήσει δημοσιεύματα για εξωσυζυγικές σχέσεις, μεταξύ των οποίων και μία με γυναίκα που φέρεται να εξετάζεται από τις αμερικανικές υπηρεσίες για πιθανές διασυνδέσεις με την κινεζική κατασκοπεία.

Η Nvidia ανακοίνωσε ότι το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την επαναφορά του Χουάνγκ, αφού προηγουμένως είχε λάβει πληροφορίες από υψηλόβαθμα στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης.

Σχεδόν ένα τρισεκατομμύριο δολάρια προστέθηκαν στην αξία της Nvidia

Η ανακοίνωση προκάλεσε ισχυρό αγοραστικό ενδιαφέρον στη Wall Street.

Η μετοχή της Nvidia, η οποία είχε κλείσει την Παρασκευή στα 126 δολάρια, ενισχύθηκε τη Δευτέρα σε επίπεδα τουλάχιστον 164 δολαρίων, καταγράφοντας άνοδο μεγαλύτερη του 30%.

Μέσα σε λίγες ώρες, η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας αυξήθηκε κατά σχεδόν ένα τρισεκατομμύριο δολάρια, ανακτώντας σημαντικό μέρος των απωλειών που είχαν καταγραφεί κατά την περίοδο αβεβαιότητας για την ηγεσία της.

«Προστάτευσα τον Έλον Μασκ»

Κατά την ίδια συνέντευξη στο CNBC, ο Τραμπ αναφέρθηκε και στον Έλον Μασκ, ισχυριζόμενος ότι κατά την πρώτη προεδρική θητεία του τον είχε προστατεύσει από ένα περιστατικό που θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες για τον επιχειρηματία.

«Τον προστάτευσα και είμαι περήφανος γι' αυτό», δήλωσε, προσθέτοντας ότι θεωρεί τον Μασκ κατά 80% ιδιοφυΐα, ενώ το υπόλοιπο 20%, όπως είπε, παρουσιάζει προβλήματα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό στο οποίο αναφερόταν.

Στο Κογκρέσο την 1η Δεκεμβρίου ο Χουάνγκ

Παρά την επιστροφή του στην ηγεσία της Nvidia, ο Χουάνγκ αναμένεται να παρουσιαστεί την Τρίτη 1η Δεκεμβρίου ενώπιον επιτροπών της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων, προκειμένου να απαντήσει σε ερωτήσεις κεκλεισμένων των θυρών.

Σύμφωνα με το The Hill, η διαδικασία είχε προγραμματιστεί πριν από την ανακοίνωση της επαναφοράς του.

Στην εξέταση αναμένεται να συμμετάσχουν οι επιτροπές Εξωτερικών Υποθέσεων και Πληροφοριών, καθώς και η Ειδική Επιτροπή της Βουλής για την Κίνα, ενώ θα τηρηθούν πλήρη πρακτικά.