Συνολικά 570 θαυμαστές της θρυλικής ταινίας φόρεσαν γκρίζες φόρμες, αθλητικά παπούτσια και σκουφάκια, αναπαριστώντας την εμβληματική σκηνή προπόνησης του χαρακτήρα που ενσάρκωσε ο Σιλβέστερ Σταλόνε.

Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στις 13 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 50 χρόνια από την κυκλοφορία της πρώτης ταινίας «Rocky» το 1976.

Οι συμμετέχοντες ανέβηκαν τα διάσημα σκαλιά, σήκωσαν τα χέρια ψηλά και πανηγύρισαν, όπως ακριβώς έκανε ο κινηματογραφικός πυγμάχος.

Το αποτέλεσμα ήταν ένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ Guinness για τη μεγαλύτερη συγκέντρωση ανθρώπων ντυμένων ως Ρόκι Μπαλμπόα.

Η εκδήλωση αποτέλεσε και έναν ιδιαίτερο φόρο τιμής σε έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους κινηματογραφικούς ήρωες, ο οποίος εξακολουθεί να συμβολίζει την επιμονή, την προσπάθεια και την πίστη ότι ακόμη και ο πιο αδύναμος μπορεί να τα καταφέρει.

Πενήντα χρόνια μετά, η Φιλαδέλφεια απέδειξε ότι ο Ρόκι εξακολουθεί να έχει εκατοντάδες... σωσίες.