Δεν υπάρχει τίποτα πιο ενοχλητικό από το να βγάζετε τα φρεσκοπλυμένα ρούχα από το πλυντήριο και, αντί για άρωμα καθαριότητας, να διαπιστώνετε ότι έχουν μια περίεργη, δυσάρεστη μυρωδιά. Το φαινόμενο είναι αρκετά συνηθισμένο, ιδιαίτερα τον χειμώνα, όταν η υγρασία είναι αυξημένη και το στέγνωμα των ρούχων γίνεται δυσκολότερο. Πολλοί θεωρούν ότι η λύση βρίσκεται στην προσθήκη περισσότερου απορρυπαντικού ή μαλακτικού. Στην πραγματικότητα, αυτή η συνήθεια μπορεί να επιδεινώσει το πρόβλημα, καθώς η υπερβολική ποσότητα προϊόντων ενδέχεται να αφήσει υπολείμματα τόσο στα υφάσματα όσο και στο εσωτερικό του πλυντηρίου.
Τα ρούχα μυρίζουν άσχημα μετά το πλύσιμο; Το λάθος που κάνουμε με το πλυντήριο
Βάζετε τα ρούχα στο πλυντήριο, χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό και μαλακτικό, αλλά όταν τα βγάζετε διαπιστώνετε ότι μυρίζουν υγρασία ή κλεισούρα; Το πρόβλημα μπορεί να μην βρίσκεται στα ρούχα, αλλά σε μια καθημερινή συνήθεια που πολλοί δεν γνωρίζουν ότι πρέπει να αποφεύγουν.
Το λάθος με την πόρτα του πλυντηρίου
Ένα από τα συχνότερα λάθη είναι να κλείνουμε την πόρτα του πλυντηρίου αμέσως μόλις αφαιρέσουμε τα ρούχα.
Μετά από κάθε πλύση, στο εσωτερικό του κάδου και στα λάστιχα παραμένει υγρασία. Όταν η πόρτα κλείνει εντελώς, η υγρασία παγιδεύεται, δημιουργώντας συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξη μικροοργανισμών και την εμφάνιση δυσάρεστων οσμών. Η λύση είναι απλή. Μετά από κάθε πλύση, αφήνετε την πόρτα του πλυντηρίου ελαφρώς ανοιχτή, ώστε να κυκλοφορεί ο αέρας και να στεγνώνουν οι εσωτερικές επιφάνειες. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε και με το συρτάρι του απορρυπαντικού.
Αυτό πρέπει να γίνεται μόνο όταν δεν υπάρχει κίνδυνος πρόσβασης από μικρά παιδιά ή κατοικίδια ζώα.
Το σημείο που ξεχνάμε να καθαρίσουμε
Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται το λάστιχο γύρω από την πόρτα, ειδικά στα πλυντήρια εμπρόσθιας φόρτωσης.
Στις πτυχές του μπορούν να συσσωρευτούν νερό, χνούδια, τρίχες και υπολείμματα απορρυπαντικού. Με την πάροδο του χρόνου, αυτές οι εναποθέσεις ενδέχεται να προκαλέσουν δυσάρεστες μυρωδιές. Ένα μαλακό πανί αρκεί για την απομάκρυνση της υγρασίας και των επιφανειακών υπολειμμάτων. Για πιο σχολαστικό καθαρισμό, ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Επίσης, καλό είναι να ελέγχετε τακτικά το φίλτρο του πλυντηρίου και να πραγματοποιείτε έναν κύκλο καθαρισμού κάδου, εφόσον προβλέπεται από τη συσκευή. Ορισμένα πλυντήρια διαθέτουν ειδικό πρόγραμμα για τον σκοπό αυτό.
Γιατί δεν πρέπει να αφήνουμε τα ρούχα μέσα στον κάδο
Ένας ακόμη λόγος που τα ρούχα μπορεί να μυρίζουν άσχημα είναι η παραμονή τους στο πλυντήριο για πολλές ώρες μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Τα βρεγμένα υφάσματα, ιδιαίτερα όταν βρίσκονται στριμωγμένα μέσα στον κλειστό κάδο, δημιουργούν συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξη μικροοργανισμών.
Γι' αυτό είναι προτιμότερο να αφαιρείτε τα ρούχα μόλις ολοκληρωθεί η πλύση και να τα απλώνετε αμέσως σε χώρο με καλό αερισμό.
Αν έχουν ήδη αποκτήσει έντονη μυρωδιά κλεισούρας, ίσως χρειαστεί να πλυθούν ξανά, με το κατάλληλο πρόγραμμα και τη σωστή δόση απορρυπαντικού. Τελικά, το μυστικό για ρούχα που μυρίζουν καθαριότητα δεν είναι απαραίτητα το ακριβότερο μαλακτικό ή η μεγαλύτερη ποσότητα απορρυπαντικού. Η σωστή συντήρηση του πλυντηρίου, ο καλός αερισμός και μερικές απλές καθημερινές συνήθειες μπορούν να κάνουν τη διαφορά.
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