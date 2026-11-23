Το λάθος με την πόρτα του πλυντηρίου

Ένα από τα συχνότερα λάθη είναι να κλείνουμε την πόρτα του πλυντηρίου αμέσως μόλις αφαιρέσουμε τα ρούχα.

Μετά από κάθε πλύση, στο εσωτερικό του κάδου και στα λάστιχα παραμένει υγρασία. Όταν η πόρτα κλείνει εντελώς, η υγρασία παγιδεύεται, δημιουργώντας συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξη μικροοργανισμών και την εμφάνιση δυσάρεστων οσμών. Η λύση είναι απλή. Μετά από κάθε πλύση, αφήνετε την πόρτα του πλυντηρίου ελαφρώς ανοιχτή, ώστε να κυκλοφορεί ο αέρας και να στεγνώνουν οι εσωτερικές επιφάνειες. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε και με το συρτάρι του απορρυπαντικού.

Αυτό πρέπει να γίνεται μόνο όταν δεν υπάρχει κίνδυνος πρόσβασης από μικρά παιδιά ή κατοικίδια ζώα.

Το σημείο που ξεχνάμε να καθαρίσουμε

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται το λάστιχο γύρω από την πόρτα, ειδικά στα πλυντήρια εμπρόσθιας φόρτωσης.

Στις πτυχές του μπορούν να συσσωρευτούν νερό, χνούδια, τρίχες και υπολείμματα απορρυπαντικού. Με την πάροδο του χρόνου, αυτές οι εναποθέσεις ενδέχεται να προκαλέσουν δυσάρεστες μυρωδιές. Ένα μαλακό πανί αρκεί για την απομάκρυνση της υγρασίας και των επιφανειακών υπολειμμάτων. Για πιο σχολαστικό καθαρισμό, ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Επίσης, καλό είναι να ελέγχετε τακτικά το φίλτρο του πλυντηρίου και να πραγματοποιείτε έναν κύκλο καθαρισμού κάδου, εφόσον προβλέπεται από τη συσκευή. Ορισμένα πλυντήρια διαθέτουν ειδικό πρόγραμμα για τον σκοπό αυτό.

Γιατί δεν πρέπει να αφήνουμε τα ρούχα μέσα στον κάδο

Ένας ακόμη λόγος που τα ρούχα μπορεί να μυρίζουν άσχημα είναι η παραμονή τους στο πλυντήριο για πολλές ώρες μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Τα βρεγμένα υφάσματα, ιδιαίτερα όταν βρίσκονται στριμωγμένα μέσα στον κλειστό κάδο, δημιουργούν συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξη μικροοργανισμών.

Γι' αυτό είναι προτιμότερο να αφαιρείτε τα ρούχα μόλις ολοκληρωθεί η πλύση και να τα απλώνετε αμέσως σε χώρο με καλό αερισμό.

Αν έχουν ήδη αποκτήσει έντονη μυρωδιά κλεισούρας, ίσως χρειαστεί να πλυθούν ξανά, με το κατάλληλο πρόγραμμα και τη σωστή δόση απορρυπαντικού. Τελικά, το μυστικό για ρούχα που μυρίζουν καθαριότητα δεν είναι απαραίτητα το ακριβότερο μαλακτικό ή η μεγαλύτερη ποσότητα απορρυπαντικού. Η σωστή συντήρηση του πλυντηρίου, ο καλός αερισμός και μερικές απλές καθημερινές συνήθειες μπορούν να κάνουν τη διαφορά.