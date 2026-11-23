Ο αστυνομικός Τζίνο Φεράρα, ο οποίος συμμετέχει εθελοντικά σε υποθέσεις προστασίας της άγριας ζωής, ανέλαβε να οργανώσει τη διάσωσή του. Όπως περιέγραψε, η κατάσταση στην οποία βρήκε το μικρό ζώο ήταν σοκαριστική, καθώς η αυλή μύριζε έντονα περιττώματα, ενώ σκύλοι έτρεχαν και γάβγιζαν γύρω από την αποθήκη.

Το μαϊμουδάκι ήταν εμφανώς τρομαγμένο και φώναζε συνεχώς.

Η επιχείρηση διάσωσης οργανώθηκε με τη συνδρομή του Monkey World, ενός ειδικού κέντρου περίθαλψης πρωτευόντων θηλαστικών στο Ντόρσετ της Βρετανίας.

Η διευθύντρια του κέντρου, δρ Άλισον Κρόνιν, δήλωσε ότι εξεπλάγη που το μικρό ζώο είχε καταφέρει να επιβιώσει. Όπως εξήγησε, σε αυτή την ηλικία οι μαρμοζέτες εξακολουθούν να χρειάζονται τη φροντίδα και τη σωματική επαφή με τους γονείς τους.

Η συγκινητική στιγμή που βρήκε νέα μαμά

Μετά τη διάσωσή του, το μαϊμουδάκι μεταφέρθηκε στο Monkey World, όπου οι υπεύθυνοι αποφάσισαν να το γνωρίσουν σε μια ενήλικη θηλυκή μαρμοζέτα, τη Μίντι.

Η αντίδρασή του ήταν άμεση και συγκινητική. Μόλις αντίκρισε τη Μίντι, προσπάθησε να σκαρφαλώσει στην πλάτη της, όπως θα έκανε με τη βιολογική του μητέρα.

Η ενήλικη μαρμοζέτα ανέλαβε τον ρόλο της θετής μητέρας και το μικρό ζώο άρχισε να δέχεται τη φροντίδα που τόσο είχε στερηθεί.

Οι διασώστες αποφάσισαν μάλιστα να του δώσουν το όνομα Τζίνο, προς τιμήν του αστυνομικού που οργάνωσε τη διάσωσή του.

Ο ίδιος δήλωσε ιδιαίτερα περήφανος που συνέβαλε στο να βρει το μαϊμουδάκι ένα ασφαλές περιβάλλον.

Σύμφωνα με το CNN, που δημοσίευσε την ιστορία στις 20 Νοεμβρίου, οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση της υπόθεσης για πιθανές παραβάσεις της νομοθεσίας περί ευημερίας των ζώων. Μέχρι τη δημοσίευση του ρεπορτάζ δεν είχαν πραγματοποιηθεί συλλήψεις.

Για τον μικρό Τζίνο, πάντως, η περιπέτεια είχε ευτυχή κατάληξη. Από ένα παγωμένο κλουβί σε μια αποθήκη του Λονδίνου, βρέθηκε στην ασφάλεια ενός εξειδικευμένου κέντρου, έχοντας πλέον και μια νέα μαμά να τον φροντίζει.