Ο Χουάνγκ επέστρεψε στην έδρα της Nvidia, όπου τον περίμεναν συγκεντρωμένοι εργαζόμενοι, οι οποίοι πανηγύρισαν την επάνοδό του στην ηγεσία του τεχνολογικού κολοσσού.

Φορώντας μαύρα ρούχα και το χαρακτηριστικό δερμάτινο μπουφάν του, έγινε δεκτός με παρατεταμένα χειροκροτήματα, ενώ το προσωπικό φώναζε «Σε αγαπάμε, καλώς ήλθες».

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν την υποδοχή του Χουάνγκ, ο οποίος επέστρεψε στην εταιρεία λίγες ημέρες μετά την αποχώρησή του.

Μιλώντας στους εργαζομένους, ο ίδιος δεσμεύτηκε ότι «τη δεύτερη φορά θα είμαι καλύτερος διευθύνων σύμβουλος».

if you come for the king, you best not miss https://t.co/yb2eV1d5do — abir (@aburducky) November 23, 2026

«Επιστρέφω με ταπεινότητα και ανανεωμένη δέσμευση»

Νωρίτερα, μετά την ανακοίνωση της επαναφοράς του, ο Χουάνγκ είχε εκφράσει την ευγνωμοσύνη του για την εμπιστοσύνη που του έδειξε το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia.

Σε δήλωσή του ανέφερε ότι αποτελεί τιμή για τον ίδιο να επιστρέφει στην ηγεσία μιας από τις σημαντικότερες εταιρείες τεχνολογίας, σε μια περίοδο που, όπως σημείωσε, σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας βιομηχανικής επανάστασης.

«Αναλαμβάνω αυτή την ευθύνη με τη μέγιστη ταπεινότητα και ανανεωμένη δέσμευση», τόνισε, ευχαριστώντας παράλληλα το διοικητικό συμβούλιο για την εμπιστοσύνη του και τη διαδικασία που ακολούθησε.

Εξέφρασε επίσης την ευγνωμοσύνη του προς τους εργαζομένους, τους μετόχους, τους επικεφαλής του κλάδου και τους συνεργάτες της εταιρείας σε όλο τον κόσμο για τη στήριξή τους.

Jensen said he’ll be a better CEO the second time around. https://t.co/i0D7opUkut — GeekPark (@GeekParkHQ) November 23, 2026

Η επιστροφή μετά την παρέμβαση Τραμπ

Η επαναφορά του Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia ανακοινώθηκε τη Δευτέρα (23/11), έπειτα από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είχε παρέμβει προσωπικά για την επιστροφή του, υποστηρίζοντας ότι έπεισε τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου να τον επαναφέρουν.

Η εξέλιξη προκάλεσε ισχυρή αντίδραση στη Wall Street, με τη μετοχή της Nvidia να καταγράφει σημαντική άνοδο μετά την ανακοίνωση.