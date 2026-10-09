ΗΠΑ: Θα μεταδώσουν ζωντανά την εκτέλεση διά τυφεκισμού του δράστη της σφαγής στο Τέξας

Ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, ανέφερε ότι η εκτέλεση του Αμερικανού μουσουλμάνου παλαιστινιακής καταγωγής «θα μεταδοθεί απευθείας». Πρόσθεσε ότι «θα ακολουθήσουν λεπτομέρειες».

Νωρίτερα, σε βίντεο που αναρτήθηκε στο X από λογαριασμό συνδεόμενο με το Πεντάγωνο, ο Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι η εκτέλεση θα είναι δημόσια.

«Ο Νιντάλ Χασάν θα τουφεκιστεί από στρατιώτες, όπως του πρέπει, και θα φροντίσουμε ο κόσμος να είναι σε θέση να το δει· θα είναι δημόσια», είπε ο υπουργός της κυβέρνησης του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο βίντεο, το οποίο γυρίστηκε την Τετάρτη.

Ο στρατιωτικός ψυχίατρος είχε χαρακτηριστεί «μοναχικός λύκος» πιστός στην Αλ Κάιντα. Σκότωσε 13 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων 12 στρατιωτικούς, και τραυμάτισε δεκάδες άλλους, με σκοπό να τους εμποδίσει να συμμετάσχουν στους πολέμους στο Αφγανιστάν και το Ιράκ, τους οποίους θεωρούσε «παράνομους».

Ο Χασάν τραυματίστηκε από σφαίρα κατά τη διάρκεια της επίθεσης και σήμερα είναι εν μέρει παράλυτος. Στρατοδικείο τον καταδίκασε σε θάνατο το 2013.

Η εκτέλεσή του θα είναι η πρώτη στην οποία προχωρούν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις από το 1961.

Πηγή: ΚΥΠΕ