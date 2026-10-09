Ποια είναι η Νάβι Πιλάι που τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης 2026 - Από τον αγώνα κατά του απαρτχάιντ στην κορυφή του ΟΗΕ

Η Πιλάι γεννήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 1941 στο Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής και είναι ταμίλ καταγωγής. Μεγάλωσε σε φτωχή οικογένεια, σε μια χώρα όπου το καθεστώς του απαρτχάιντ επέβαλλε φυλετικούς διαχωρισμούς. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Νατάλ, από όπου απέκτησε πτυχίο στις Τέχνες το 1963 και στη Νομική το 1965. Συνέχισε τις σπουδές της στη Νομική Σχολή του Χάρβαρντ, όπου απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο και διδακτορικό στη Νομική.

Πρωτοπόρος στη δικαιοσύνη της Νότιας Αφρικής

Η επαγγελματική της πορεία ξεκίνησε σε μια περίοδο κατά την οποία οι φυλετικές διακρίσεις επηρέαζαν κάθε πτυχή της ζωής στη Νότια Αφρική. Ως δικηγόρος, υπερασπίστηκε ακτιβιστές κατά του απαρτχάιντ και πολιτικούς κρατούμενους, ενώ ανέδειξε ζητήματα που αφορούσαν τα βασανιστήρια και τις συνθήκες κράτησης.

Το 1967 ίδρυσε το δικό της δικηγορικό γραφείο, αποτελώντας την πρώτη μη λευκή γυναίκα δικηγόρο που έκανε αυτό το βήμα στην επαρχία Νατάλ. Το 1995 διορίστηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο της Νότιας Αφρικής, και έγινε η πρώτη μη λευκή γυναίκα που υπηρέτησε στο συγκεκριμένο δικαστήριο.

Παράλληλα, ασχολήθηκε με την προάσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών. Συνέβαλε στην ίδρυση οργανώσεων που εργάζονται για την ισότητα και την προστασία των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, ενώ συμμετείχε σε προσπάθειες για την ενσωμάτωση συνταγματικών εγγυήσεων κατά των διακρίσεων.

Η συμβολή της στη διεθνή δικαιοσύνη

Σημαντικός σταθμός στην καριέρα της ήταν η θητεία της στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τη Ρουάντα, όπου υπηρέτησε ως δικαστής και αργότερα ως πρόεδρος του δικαστηρίου. Κατά τη διάρκεια της θητείας της, συμμετείχε σε μια ιστορική υπόθεση που αναγνώρισε ότι ο βιασμός και η σεξουαλική βία μπορούν, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, να αποτελούν πράξεις γενοκτονίας.

Η απόφαση αυτή αποτέλεσε σημαντικό προηγούμενο στο διεθνές δίκαιο, αναδεικνύοντας τη χρήση της σεξουαλικής βίας ως μέσου καταστροφής μιας ομάδας. Η Πιλάι υπηρέτησε επίσης ως δικαστής στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο από το 2003 έως το 2008, συμμετέχοντας στο έργο του δικαστικού οργάνου για την εκδίκαση σοβαρών διεθνών εγκλημάτων.

Επικεφαλής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Το 2008 ανέλαβε καθήκοντα Ύπατης Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, θέση στην οποία παρέμεινε έως το 2014. Κατά τη διάρκεια της θητείας της, υποστήριξε την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανεξαρτήτως φυλής, φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισμού και παρενέβη δημόσια σε ζητήματα ελευθερίας της έκφρασης και προστασίας των αμάχων σε ένοπλες συγκρούσεις.

Έχει επίσης ασκήσει κριτική για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε διάφορες χώρες και έχει αναφερθεί σε καταγγελίες για παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου σε συγκρούσεις, μεταξύ άλλων στη Συρία, στη Σρι Λάνκα και στη Γάζα.

Μετά την αποχώρησή της από τη θέση της στον ΟΗΕ, συνέχισε να συμμετέχει σε διεθνείς πρωτοβουλίες για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την καταπολέμηση της θανατικής ποινής. Έχει, μεταξύ άλλων, διατελέσει επίτροπος της Διεθνούς Επιτροπής κατά της Θανατικής Ποινής και έχει συμμετάσχει σε διεθνείς διαδικασίες που αφορούν υποθέσεις γενοκτονίας και διεθνούς δικαίου.

Η βράβευσή της με το Νόμπελ Ειρήνης 2026 αναγνωρίζει τις προσπάθειές της για την προώθηση της ειρήνης και την ενίσχυση του διεθνούς δικαίου, μέσα από δεκαετίες εργασίας στη δικαιοσύνη και στους διεθνείς θεσμούς.