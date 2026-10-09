Η βασίλισσα της Ταϊλάνδης πιλοτάρει για πρώτη φορά μόνη της μαχητικό αεροσκάφος (βίντεο)

Η βασίλισσα της Ταϊλάνδης πιλοτάρισε μαχητικό αεροσκάφος μόνη της για πρώτη φορά, ανακοίνωσε σήμερα το Παλάτι, υπό το βλέμμα του συζύγου της, του βασιλιά Μάχα Βαγιραλονγκόρν, ο οποίος είναι και ο ίδιος παθιασμένος πιλότος.

Η 48χρονη βασίλισσα Σουτίντα απογειώθηκε χθες Πέμπτη με ένα μονοθέσιο Saab JAS 39C Gripen από στρατιωτική αεροπορική βάση στην επαρχία Σουράτ Τανί, στα νότια της χώρας.

Στο παρελθόν είχε εκπαιδευτεί για αρκετές εβδομάδες σε προσομοιωτή και είχε πετάξει περίπου 10 ώρες με διθέσιο αεροσκάφος, ανέφεραν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

👑✈️ Thailand's Queen flies a Gripen fighter jet solo — making history On October 8, Queen Suthida completed her first solo flight in a Swedish-made Saab JAS 39C Gripen fighter jet. She took off from Wing 7 Air Base in Surat Thani and spent around 41 minutes in the air. Her husband, King Maha Vajiralongkorn, watched the flight. After landing, the king welcomed his wife with a bouquet of flowers and presented her with a special Gripen Order Golden Patch. And this wasn't just a flight for the cameras. The queen has logged more than 1,188 flight hours. Before flying solo, she completed theoretical training, simulator sessions, and over 10 hours of flight training in a two-seat Gripen. — NEXTA (@nexta_tv) October 9, 2026

Πρώην αεροσυνοδός της εθνικής αεροπορικής εταιρείας Thai Airways, η Σουτίντα έγινε η τέταρτη σύζυγος του Μάχα Βαγιραλονγκόρν, το 2019, λίγες ημέρες πριν από τη στέψη του.

Ξεκίνησε να πετάει το 2010 και έχει στο ενεργητικό της σχεδόν 1.200 ώρες πτήσης. Συνοδεύει τακτικά τον βασιλιά ως συγκυβερνήτης του σε επίσημα ταξίδια, συμπεριλαμβανομένου του αεροδρομίου Πάρο στο Μπουτάν, που φημίζεται για τη δυσκολία στην προσέγγισή του.

Μετά την προσγείωση χθες, ο 74χρονος βασιλιάς πρόσφερε στη σύζυγό του μια ανθοδέσμη και καρφίτσωσε ένα σήμα στη στολή της, στο αριστερό της μπράτσο, καθιστώντας την επίσημα την πρώτη γυναίκα πιλότο Gripen της Ταϊλάνδης, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης.

Αυτή η λάτρης του αθλητισμού κέρδισε χρυσό μετάλλιο στην ιστιοπλοΐα στους περσινούς Αγώνες της Νοτιοανατολικής Ασίας και έτρεξε έναν ημιμαραθώνιο μαζί με τον θρυλικό Κενυάτη μαραθωνοδρόμο Ελιούντ Κιπτσόγκε, ενώ παίζει και χόκεϊ επί πάγου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ