Γάζα: 1,8 εκατ. άνθρωποι αντιμέτωποι με τον χειμώνα χωρίς ασφαλές καταφύγιο - Προειδοποίηση ΟΗΕ

Οι κάτοικοι ετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν «έναν τέταρτο χειμώνα χωρίς επαρκή προστασία απέναντι στη βροχή, τις πλημμύρες και το κρύο», ένα χρόνο μετά την ανακοίνωση κατάπαυσης του πυρός τον Οκτώβριο του 2025, ανέφερε ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

«Τα υλικά για κατασκευή καταλυμάτων θα πρέπει να μπορούν να εισέλθουν (στον θύλακα) γρήγορα, με προβλέψιμο τρόπο και σε επαρκή ποσότητα», δήλωσε σε ανακοίνωση η γενική διευθύντρια του ΔΟΜ, Έιμι Πόουπ. Ο οργανισμός επισημαίνει την έλλειψη χρηματοδότησης και τους συνεχιζόμενους περιορισμούς που έχουν επιβάλει οι ισραηλινές αρχές στην είσοδο των απαραίτητων υλικών.

Σύμφωνα με τον ΔΟΜ, περισσότερες από τις μισές σκηνές και τα αυτοσχέδια καταλύματα που χρησιμοποιούνται σήμερα βρίσκονται σε κακή κατάσταση και πρέπει να αντικατασταθούν. Οι σκηνές αποτελούν προσωρινό μέτρο έκτακτης ανάγκης και συνήθως αντέχουν από έξι έως δώδεκα μήνες, διευκρινίζει.

«Χωρίς εναλλακτικές, πολλές οικογένειες ζουν σε κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές από τον πόλεμο και παρουσιάζουν σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλειά τους», αναφέρει ο ΔΟΜ. Ο οργανισμός υπενθυμίζει ότι τον περασμένο μήνα 21 άνθρωποι, μεταξύ τους 12 παιδιά, έχασαν τη ζωή τους στην Πόλη της Γάζας, όταν κατέρρευσε εξαώροφο κτίριο που είχε αποτελέσει στόχο στη διάρκεια του πολέμου.

Ο ΔΟΜ προειδοποιεί επίσης ότι το εντονότερο κλιματικό φαινόμενο Ελ Νίνιο αναμένεται να «προκαλέσει σφοδρότερες βροχοπτώσεις, που μπορούν να αποδυναμώσουν περαιτέρω τα μη ασφαλή κτίρια», ενώ τα συστήματα αποχέτευσης, τα οποία έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, αφήνουν τους κατοίκους εκτεθειμένους σε πλημμύρες.

Με τη χρηματοδότηση της ανθρωπιστικής βοήθειας να μειώνεται, οι συνολικές δυνατότητες παροχής βοήθειας των ανθρωπιστικών εταίρων καλύπτουν μόλις το 17% των καταγεγραμμένων αναγκών για τον χειμώνα, δήλωσε η Πόουπ.

Ο οργανισμός αναφέρει ότι εξοπλισμός που έχει συγκεντρωθεί εκτός Γάζας και είναι έτοιμος για παράδοση —σκηνές, κιτ για την κατασκευή πρόχειρων καταλυμάτων, μονάδες προσωρινής στέγασης, ξύλο, εργαλεία και άλλα υλικά— παραμένει μπλοκαρισμένος, καθώς οι ισραηλινές αρχές δεν επιτρέπουν την πρόσβαση στα σημεία διέλευσης.

Οι ανθρωπιστικές ομάδες αξιοποιούν, όσο είναι δυνατόν, υλικά που υπάρχουν στην περιοχή ή έχουν ανακτηθεί και μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Ωστόσο, οι προσπάθειες αυτές «παραμένουν ανεπαρκείς για τις σημαντικές ανάγκες σε ό,τι αφορά τη στέγαση», σημειώνει ο ΔΟΜ.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είχε προειδοποιήσει ότι οι επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης στη Γάζα δημιουργούν φόβους για επιδείνωση των κινδύνων για την υγεία καθώς πλησιάζει η περίοδος των βροχών.

Πηγή: ΚΥΠΕ