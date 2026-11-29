Ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ διεκδικεί την επανεκλογή του και έχει προσπαθήσει να κινητοποιήσει τους αριστερούς ψηφοφόρους. Όπως έχει πει, συμμετοχή 75% ή μεγαλύτερη θα μπορούσε να οδηγήσει σε προοδευτική πλειοψηφία.

Ωστόσο, σχεδόν όλες οι δημοσκοπήσεις πριν από τις εκλογές προέβλεπαν νίκη του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος (PP). Σύμφωνα με τις προβλέψεις, το PP και το ακροδεξιό Vox ξεπερνούν μαζί το όριο των 176 εδρών που απαιτούνται για πλειοψηφία στην κάτω βουλή.

Η τελική συμμετοχή στις εκλογές του 2023 ήταν 66,6%. Το PP είχε συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους, αλλά δεν εξασφάλισε αρκετή κοινοβουλευτική υποστήριξη για να σχηματίσει κυβέρνηση.

Πηγή: ΚΥΠΕ