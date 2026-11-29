Στο 45,5% έφθασε η συμμετοχή στις βουλευτικές εκλογές στην Ισπανία έως τις 14:00 τοπική ώρα (15:00 ώρα Κύπρου), σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών. Την ίδια ώρα στις προηγούμενες εθνικές εκλογές, τον Ιούλιο του 2023, η συμμετοχή ήταν 40,5%.
Αυξημένη συμμετοχή στις ισπανικές εκλογές: Στο 45,5% έως το μεσημέρι – Αυξημένη σε σχέση με το 2023
Η συμμετοχή στις βουλευτικές εκλογές έφθασε το 45,5% στις 14:00 τοπική ώρα, έναντι 40,5% την ίδια ώρα στις εκλογές του Ιουλίου του 2023.
Ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ διεκδικεί την επανεκλογή του και έχει προσπαθήσει να κινητοποιήσει τους αριστερούς ψηφοφόρους. Όπως έχει πει, συμμετοχή 75% ή μεγαλύτερη θα μπορούσε να οδηγήσει σε προοδευτική πλειοψηφία.
Ωστόσο, σχεδόν όλες οι δημοσκοπήσεις πριν από τις εκλογές προέβλεπαν νίκη του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος (PP). Σύμφωνα με τις προβλέψεις, το PP και το ακροδεξιό Vox ξεπερνούν μαζί το όριο των 176 εδρών που απαιτούνται για πλειοψηφία στην κάτω βουλή.
Η τελική συμμετοχή στις εκλογές του 2023 ήταν 66,6%. Το PP είχε συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους, αλλά δεν εξασφάλισε αρκετή κοινοβουλευτική υποστήριξη για να σχηματίσει κυβέρνηση.
Πηγή: ΚΥΠΕ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.