Η αξιοποίηση του δικτύου φέρεται να πραγματοποιήθηκε μετά την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων κατά του Ιράν, με την αποκάλυψη να προκαλεί την έντονη αντίδραση του διευθύνοντος συμβούλου της SpaceX, Ίλον Μασκ.

Οι δύο περιπτώσεις που εντόπισε η SpaceX

Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, στελέχη της SpaceX εντόπισαν δύο περιπτώσεις μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του Starlink, τις οποίες συνέδεσαν με ιρανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον αμερικανικών δυνάμεων.

Ο Μασκ φέρεται να εξοργίστηκε όταν ενημερώθηκε για τα ευρήματα της ομάδας του.

Παρότι δεν έχουν δημοσιοποιηθεί λεπτομέρειες για τον ακριβή τρόπο με τον οποίο αξιοποιήθηκε το δορυφορικό δίκτυο στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις, η υπόθεση εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη δυνατότητα της εταιρείας να ελέγχει την πρόσβαση στις υπηρεσίες της και να αποτρέπει τη χρήση τους από μη εξουσιοδοτημένους στρατιωτικούς χρήστες.

Η χρήση του Starshield από τις ΗΠΑ

Το δημοσίευμα αναφέρεται επίσης στην αξιοποίηση του Starshield, της στρατιωτικής εκδοχής του Starlink, από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Μασκ ενημερώθηκε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν χρησιμοποιήσει το σύστημα σε επιχειρήσεις με drones-καμικάζι, κάνοντας χρήση οικονομικότερου προγράμματος υπηρεσιών, το οποίο προοριζόταν για χερσαίες επιχειρήσεις.

Χιλιάδες τερματικά Starlink στο Ιράν

Παρά το γεγονός ότι το Starlink δεν διαθέτει άδεια λειτουργίας στο Ιράν, ο Ίλον Μασκ έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι η υπηρεσία είναι ενεργή στη χώρα.

Η πρόσβαση στο δορυφορικό διαδίκτυο έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία για τους πολίτες του Ιράν, λόγω των περιορισμών που επιβάλλουν οι Αρχές στις διαδικτυακές επικοινωνίες, ιδιαίτερα σε περιόδους εσωτερικής αναταραχής.

Κατά τη διάρκεια των μαζικών διαδηλώσεων του Ιανουαρίου, η Τεχεράνη είχε προχωρήσει σε διακοπές της πρόσβασης στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με προηγούμενο δημοσίευμα της Wall Street Journal, η αμερικανική κυβέρνηση είχε στη συνέχεια εισαγάγει λαθραία χιλιάδες τερματικά Starlink στο Ιράν.

Από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, στις 28 Φεβρουαρίου, με τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, οι ιρανικές Αρχές διατηρούν αυστηρό έλεγχο στην πρόσβαση των πολιτών στο διαδίκτυο.